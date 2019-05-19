Bayat pideyle nefis tarifler

Ramazan pidesi oruç ibadetini yerine getirenler için en dayanılmaz lezzetlerden biri. Hele yanında tereyağı olunca iftar masasındaki diğer tüm yemekleri de unutturabilir. Ancak her gün sıcak pide aldığımızda evde bayatlayan, değerlendirilmeyi bekleyenler birikiyor. Peki bu pideleri israf etmeden, yeniden lezzetlendirmek mümkün mü? Tükenmez’den ev mantısına bu hafta pideleri israf etmeden değerlendiren tarifleri bir araya getirdik.

Tükenmez banılan pide

Bedriye Renda Medina’nın Sır kitabında yer verdiği Tükenmez tarifi ramazan ayı boyunca bayatlayan pidelerle beraber tüketilebilecek hem lezzetli hem de kolay bir tarif. Bu güzel tarifin ilginç bir hikâyesi de var. Medin kitabı için tarifi Yılmaz Aysan’dan almış. Aysan Tükenmez’in hikâyesini şöyle anlatıyor: “Annem Muazzez’in en küçük çocuğu olarak tükenmeze bayılırdım. Bazen, altı çocuğu, kocası ve annesiyle yaşadığı kalabalık ailesine her gün yemek hazırlamaktan yorulurdu. Çok basit ama doyurucu bu küçük yiyeceği bir hikâyeyle süsler, bize öyle sunardı. Biz de simit veya ekmeği bana bana yer, yanında sobanın üstünde demlenen çaydan içer, hayallere dalar, mutlu olurduk. Rivayete göre sarayda kadınlar her gün pişen mükemmel yemeklerden sıkılır ve ‘hadi tükenmez yapalım’ derlermiş.”

MALZEMELER

200g tam yağlı sert beyaz peynir

½ çay bardağı su

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1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane veya kekik

YAPILIŞI: Ocak üzerüne konulabilecek altı kalın döküm bir tavaya ya da bir kaba beyaz peyniri bütün olarak yerleştirin. Orta ateşte, erimesine yakın su ve zeytinyağını ekleyip 4-5 dakika pişirin. Üzerine kırmızı pul biber, nane veya kekik serpip ocaktan alın. Yanında ısıttığınız pidelerle beraber servis yapın.

Sahur için lezzetli salatalar

Bayat pidelerden salata yapmak da özellikle sahur sofraları için bir alternatif olabilir. Bunun için yeterince pideyi küçük parçalar halinde doğrayın. Yine evde bununan domates, salatalık, göbek ve tabi ki beyaz peynirleri de küçük küpler haline getirin. Malzemerleri birleştirin. zeytinyağı, kekik ve tuzla tatlandırın.

Ekmek mantısı

Ekmek mantısı çocukluğumuzdan bu yana evde kalan ekmekleri değerlendiren annelerimizin elinden yediğimiz lezzetli ve kolay bir tarif. İhtiyacımız olan temel malzeme ise bayat pide!

MALZEMELER

250 gram kıyma

Bayatlamış pideler

Yoğurt

1 adet soğan

1 adet domates

1 kaşık salça

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1 diş sarımsak

Yağ, tuz, karabiber.

YAPILIŞI: Önce pideleri küp küp doğrayın. Ardından soğanları rendeleyin. Kıymayla beraber kavurmaya başlayın. Kıyma pişmeye başlayınca salça, tuz, karabiber ilave edin. Son olarak domatesleri ilave edin. 3-4 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatın. Pideleri servisin öncesinde tavada çok az sıvı yağ ile karıştırarak ısıtın. Servis tabağına önce ısınmış pideleri alın. Ardından kıymağı ve yoğurdu dökün. Arzuya göre üzerine sıvı yağ ve salça kızdırıp dökebilirsiniz.