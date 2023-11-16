Baykar'dan Gazze'ye yardım eli

Baykar, İsrail saldırıları nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım bağışladı. Baykar’ın, Gazze’ye bağışı, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) nakdi olarak teslim edildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce yapılacağı duyurulan 286 milyon liralık yardım, AFAD ve TDV’ye teslim edildi. Bağışla, AFAD ve TDV koordinesinde, Gazze’de yaşayan Filistinli mazlumlara acil olarak gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarının yer aldığı insani yardım malzemelerinin ulaştırılması hedefleniyor.