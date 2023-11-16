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Hayat

Baykar'dan Gazze'ye yardım eli

Baykar, İsrail'in saldırıları ve işgali altında insanlık dramı yaşayan Gazze halkına 286 milyon lira bağışta bulundu. AFAD ve TDV'ye nakdi olarak teslim edilen bağış ile acil gıda, ilaç ve tıbbi desteğin Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor.

04:00 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:26 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Baykar, İsrail saldırıları nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım bağışladı. Baykar’ın, Gazze’ye bağışı, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) nakdi olarak teslim edildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce yapılacağı duyurulan 286 milyon liralık yardım, AFAD ve TDV’ye teslim edildi. Bağışla, AFAD ve TDV koordinesinde, Gazze’de yaşayan Filistinli mazlumlara acil olarak gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarının yer aldığı insani yardım malzemelerinin ulaştırılması hedefleniyor.

SESSİZ KALMAK KATLİAMA ORTAK OLMAKTIR

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 20 Ekim’de sosyal medyadan, Gazze’ye yardım edebilmek için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Gazze’de yaşananların insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri olduğuna dikkati çeken Bayraktar, “Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır” ifadelerini kullanarak, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerektiğinin altını çizmişti.



#BAYKAR
#Gazze
#AFAD
#TDV
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