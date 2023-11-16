Baykar'dan Gazze'ye yardım eli

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Baykar, İsrail saldırıları nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım bağışladı. Baykar’ın, Gazze’ye bağışı, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) nakdi olarak teslim edildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce yapılacağı duyurulan 286 milyon liralık yardım, AFAD ve TDV’ye teslim edildi. Bağışla, AFAD ve TDV koordinesinde, Gazze’de yaşayan Filistinli mazlumlara acil olarak gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarının yer aldığı insani yardım malzemelerinin ulaştırılması hedefleniyor.
SESSİZ KALMAK KATLİAMA ORTAK OLMAKTIR
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 20 Ekim’de sosyal medyadan, Gazze’ye yardım edebilmek için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Gazze’de yaşananların insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri olduğuna dikkati çeken Bayraktar, “Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır” ifadelerini kullanarak, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerektiğinin altını çizmişti.