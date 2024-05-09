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Bayrak yasaksa kefiyemiz var

2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finalinde İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin kefiyesiyle sahneye çıktı.

04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:12 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Eric Saade.
Eric Saade.

İsveç adına 2011’de katıldığı yarışmada “Popular” adlı şarkısıyla üçüncülüğü kazanan Filistin asıllı 33 yaşındaki İsveçli şarkıcı Saade, yarı final öncesi düzenlenen açılışta, şarkısını sahnede bileğine taktığı Filistin kefiyesiyle seslendirdi. Avrupa Yayın Birliği’nden (EBU) bir sözcü, “Eric Saade’nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı. EBU tarafından günler öncesinde yapılan açıklamada, yarışmanın yapılacağı Malmö Arena’ya Filistin bayrağı veya siyasi herhangi bir mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı belirtilmişti.

BİR TEPKİ DE İRLANDA’DAN

Bir diğer protesto da İrlanda’dan geldi. İrlanda’yı temsil eden Bambie Thug isimli şarkıcı yüzünde Ogham alfabesi ile “ateşkes” ve “Filistin’e özgürlük” yazısıyla sahneye çıktı. Yarı final performansı öncesinde kıyafetlerinden siyasi sembolleri çıkarmalarının istendiğini söyleyen Thug, “Bu benim için çok önemliydi, çünkü ben adalet ve barış yanlısıyım, ne yazık ki bugün bu mesajları değiştirmek zorunda kaldım” dedi.

Eurovision’a hazırlık aşamasında, aralarında İzlanda, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve İsveç’in de bulunduğu bazı ülkelerin sanatçıları, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası yapıldığı gibi İsrail’in yarışmaya katılımının askıya alınması çağrısında bulunmuştu. Organizatörler ise tam bir ikiyüzlü tavır sergileyerek İsrail’i diskalifiye etmedi. Öte yandan bugün ve 11 Mayıs’ta İsveç Filistin Grubu’nun düzenleyeceği protestoya 100 bin gösterici geleceği tahmin ediliyor.




#Eurovision
#Eric Saade
#Filistin
#Gazze
#İsveç
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