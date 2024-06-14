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Bayramda hava nasıl olacak? İşte Kurban Bayramı hava durumu bilgisi

Yarın sıcaklık kuzey kesimlerde 8 derece birden düşecek, Güney kesimlerde ise bayram süresince hava çok sıcak olmaya devam edecek. Yeni hava durumu raporuna göre, Marmara, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış var.

09:19 - 14/06/2024 Cuma
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Yarın sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde 8 derece birden düşecek. Güney kesimlerde ise bayram boyunca hava çok sıcak olmaya devam edecek.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.


Meteoroloji tarafından Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı.


HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yapılan son değerlendirmelere göre; öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgârın, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

Bayramda hava nasıl olacak?


Türkiye 15 Haziran Cumartesi günü itibarıyla Bayram Tatili’ne giriyor. Kurban Bayramı’nın birinci günü ise 16 Haziran Pazar. Tatile gitmeye hazırlanan vatandaşlar “Bayram tatilinde hava nasıl olacak” sorusuna yanıt ararken, imdada Prof. Dr. Orhan Şen yetişti.


Prof. Dr. Orhan Şen’in İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla’daki hava durumuna ilişkin değerlendirmesi şöyle:


* Aşırı sıcaklar Cuma gününe uzadı. Hatta en sıcak gün cuma günü. İstanbul 36, İzmir 43, Antalya 44, Muğla 40 derece. Cuma evde korunmaya devam.


* Cuma akşamı ve arife günü İstanbul'dan sağanak yağış geçecek ve arife günü sıcaklığı 8 derece düşürecek.


MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.


İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.


KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.


KOCAELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.


EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DENİZLİ °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu


İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller yöresinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.


ADANA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu


ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu


ISPARTA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.


ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ESKİŞEHİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KAYSERİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.


BOLU °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.


DÜZCE °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.


SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ZONGULDAK °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu


MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu


VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



Satın aldığı koçla arkadaş oldu: İnsan arkadaşını kesip mangala koyar mı?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ferhan Ergin, 6 aylıkken alıp büyüttüğü koçunu çarşıya pazara giderken yanından ayırmıyor. Fatih Mahallesi'nde ikamet eden kamyon şoförü Ergin, bir yıl önce satın alıp "Cancan" adını verdiği ve evinin yakınındaki ağılda baktığı koçunu yanından ayırmıyor. Her gün koçuyla dışarı çıkıp dolaşan, çarşıya, pazara, markete giden Ergin ile "Cancan"ın dostluğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ferhan Ergin, "Cancan"la arkadaş olduklarını, beraber gezmeye başladıklarını söyledi. Ergin: "Kesinlikle kesmeyi düşünmüyorum. Nasıl kesebilirim zaten rüyalarıma giriyor. İnsan arkadaşını kesip de mangala falan koyabilir mi?


#hava sıcaklığı
#hava durumu
#meteoroloji
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