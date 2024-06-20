|
Hayat

Bazı kişiler neden Covid'e yakalanmıyor: Bilim adamları cevabını buldu

İngiliz bilim adamları, Kovid-19 üzerine yaptıkları bilimsel çalışmada, bazı kişilerin virüse maruz kalmasına rağmen Kovid-19 olmadıklarını tespit etti. Bu kişilerin burunlarındaki özel hücrelerin, virüs yayılmadan önce fark ettiklerini ve vücutlarında virüse maruz kalmadan önce HLA-DQA2 adı verilen bir genin yüksek seviyelerde olduğunu belirledi.

14:45 - 20/06/2024 Perşembe
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

İngiltere merkezli Imperial College London bünyesinde yürütülen bir Kovid-19 bilimsel çalışmasının bir parçası olarak bilim adamları, Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüyle mücadele edebilen kişilerin, sürekli hastalıktan kaçınmalarına yardımcı olan benzersiz bağışıklık tepkilerine sahip olduğunu buldu. Kişi virüse maruz kalmadan önce ve sonra elde edilen bulgulara göre burun astarındaki lokal bir bağışıklık tepkisinin, bireylerin virüsü tanımlamasına ve enfeksiyona neden olacak bir yer edinmesini engellemesine olanak tanıdığı ifade edildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Virüsü hemen temizleyen bireyler, tipik bir yaygın bağışıklık tepkisi göstermedi; bunun yerine, burunda daha önce hiç görülmemiş, incelikli, doğuştan gelen bağışıklık tepkileri oluştu. Araştırmacılar, HLA-DQA2 adı verilen bir genin maruz kalmadan önce yüksek düzeyde bulunmasının, insanların uzun süreli bir enfeksiyonun yayılmasını önlemesine de yardımcı olduğunu öne sürüyor.


#Koronavirüs
#Virüs
#Bilim Adamları
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli maaşı temmuz zammı için nefesler tutuldu: Zam oranları ne kadar olacak?