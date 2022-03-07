Bella Hadid'den Batı'ya 'çifte standart' tepkisi: Kaç Müslüman ülke alevler içinde?

Bella Hadid, sosyal medya hesabından, Kanada'da "Şair Mustafa" adıyla tanınan Müslüman müzisyen ve şair Mustafa Ahmed'in imzasını taşıyan bir şiiri paylaştı.

25 yaşındaki dünyaca ünlü model Hadid, paylaşımında, "Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı'nın istilalarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin'deki toplama kamplarıyla?" dizelerine yer verdi.

DÜNYA Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi

"ADALETSİZLİK ADALT İÇİN BİR TEHDİTTİR"

Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir." ifadesini kullandı.

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Diğer yandan, Hadid, Ukrayna halkı için destek çağrısı yaptı.

Hadid, daha sonra yaptığı farklı bir paylaşımda da yardım kuruluşlarının bilgilerini vererek, Rusya'nın saldırılarının mağdurları için bağış yapma çağrısında bulundu.

OYNAT 00:52 Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı Bella Hadid, cumartesi günü Filistin'e destek vermek üzere New York'ta düzenlenen eyleme katıldı.



Filistin asıllı gayrimenkul geliştiricisi Muhammed Enver Hadid'in kızı 'süper model' Bella Hadid'in geleneksel bir kıyafet giydiği, yüz maskesi taktığı ve büyük bir Filistin bayrağını dalgalandırdığı görüldü. BiP'te paylaş

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