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Bella Hadid'den Batı'ya 'çifte standart' tepkisi: Kaç Müslüman ülke alevler içinde?

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci durumuna düşen Ukraynalılar ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda dikkat çekti. Hadid, sosyal medya paylaşımında "Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde?" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi AA
Bella Hadidden Batıya çifte standart tepkisi: Kaç Müslüman ülke alevler içinde?
​Bella Hadid'den Batı'ya 'çifte standart' tepkisi

Bella Hadid, sosyal medya hesabından, Kanada'da "Şair Mustafa" adıyla tanınan Müslüman müzisyen ve şair Mustafa Ahmed'in imzasını taşıyan bir şiiri paylaştı.

25 yaşındaki dünyaca ünlü model Hadid, paylaşımında, "Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı'nın istilalarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin'deki toplama kamplarıyla?" dizelerine yer verdi.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi
DÜNYA
Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi

"ADALETSİZLİK ADALT İÇİN BİR TEHDİTTİR"

Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Hadid, Ukrayna halkı için destek çağrısı yaptı.

Hadid, daha sonra yaptığı farklı bir paylaşımda da yardım kuruluşlarının bilgilerini vererek, Rusya'nın saldırılarının mağdurları için bağış yapma çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı
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Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı
Bella Hadid, cumartesi günü Filistin'e destek vermek üzere New York'ta düzenlenen eyleme katıldı.

Filistin asıllı gayrimenkul geliştiricisi Muhammed Enver Hadid'in kızı 'süper model' Bella Hadid'in geleneksel bir kıyafet giydiği, yüz maskesi taktığı ve büyük bir Filistin bayrağını dalgalandırdığı görüldü.

Ünlü model Bella Hadid favori Türkçe şarkısını paylaştı
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Ünlü model Bella Hadid favori Türkçe şarkısını paylaştı
Kaç Müslüman ülke alevler içinde?

'Kaç Müslüman ülke alevler içinde?'

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