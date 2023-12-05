Ben, Öteki ve Ötesi Kazakçada

Prof. Dr. Kalın da kitabın tanıtım törenine gönderdiği video mesajında, söz konusu eserde İslam ve Batı medeniyetlerinin neredeyse 1300 yıllık uzun tarihi üzerinden “ben” ile “öteki” arasındaki ilişkinin değişik dönemlerini, boyutlarını, yönlerini ele aldığını anlattı. Kalın, “Bugün İslam ve Batı medeniyetleri yeni bir yol haritası belirleyeceklerse, bunu ancak kendileri kalarak ama ötekini düşmanlaştırmadan, şeytanlaştırmadan, gayri insanileştirmeden yapabilecekler diyorum, bu da kitabın ana tezi” değerlendirmesinde bulundu. Kalın, kitapta İslam ve Batı medeniyetlerinin yüzlerce yıl boyunca devam eden etkileşimleri, alışverişleri, ziyaretleri, karşılıklı geliş-gidişleri ve diğer konularını da ele aldığını belirterek, “Umarım değerli Kazak okuyucuları, dost ve kardeş Kazakistan aydınları, akademisyenleri, politika yapıcıları, kanaat önderleri, öğrenci arkadaşlarım da bu kitaptan istifade ederler” dedi.