Modern Türk şiirinin başarılı isimlerinden Ömer Erdem’in denemeleri nihayet Yakınlıklar adıyla kitaplaştı. Ömer Erdem, bir şair. Kâğıt ve kalem ehli. Hayat mülkünü gözü ve yazıyla çatan bir emekçi. Şiirleri ve eleştirileriyle yan yana okunacaktır Yakınlıklar. Kitabın ön sözü niteliğindeki ilk denemesi, “Bir Yazı Nedir?”de belirttiği gibi çocukluğunda yazıya dair her ne varsa mahrumdur onlardan. Tek serveti “kelimeler ve hayal gücü”dür. Bu ikili, yazıyla varlık savaşına girmesinin en geçerli bahanesi olmuştur. Çünkü yaşamak ve yazmak ‘eşsiz bir oluş hikayesidir’. Yakınlıklar’ın, “Kendimi yazıya borçluyum” diye başlaması ve “yazı benim emeğim” hakkını gözetmesi boşuna değil. Hatta bu zihin yapısı, bu anlayış onu öyle inceltir ki “Ben yazdığım yazının zarıyım” kanaatiyle devamında da “En saf, en ince ama en karakterli yeriyim” diyerek yazı poetikasını uçlara vardırır. Emek, kendini gerçekleştirme borcu ve karakter üçlemesiyle uçurur kelimeleri ve hayal gücünü. Bunların yanında yakındığı şeyse “gözle yazmak hüneri”nin elinden alınmış olması.

İyi şiirler gibidir iyi denemeler de. Her ikisi de sesiyle ve kelimeleriyle kalırlar. Ömer Erdem’in şiirleri soylu sesler soyundan. Saf. İçten. Kalıcı. “Kişi ki kendi varlık onurunun soyunu sürdürdükçe yücelir.” Eleştiri ve denemelerinde de bu sesin kelimelerini görmek şaşırtmaz okuru. Lirizmin coşkusuyla ters algıyı şiir üzerinden akıttığı yerdendir bakmak ve görmenin kavrayış ve kılavuzluğunda düşüncenin şiirini söylediği denemeleri de. “O şiir ki kendi aklını göstermeden mermerin içindeki saklı heykel gibi çalışır.”

Ahmet Haşim’den Melih Cevdet’e, Salah Birsel’den Cemal Süreya’ya, Tomris Uyar’dan Adalet Ağaoğlu’na kadar pek çok edebiyatçı gibi Ömer Erdem de denemenin ışığını her dem okuruna taşıyan emekçi kalemlerden biridir artık. Yakınlıklar’da soran akıl, sorgulayan bir bakışla tabiata, eşyaya, düşünceye ve hayata dokunuş bilinci odakta. Bu bilinç, her bir denemeye sinen cevheri, kendinde var olanın ve insanlık durumlarına dair edebildiği sözlerin şimşek çakımını ateşler. Yakınlıklar’daki denemeler kendindendir, kendine yaslanır ve yine kendine doğrudur.

Kitabın ilk ve son denemeleri, yazının, yazarın yazı serüveninin oluşumu ve yazıların içeriğinin dayanaklarını veriş biçimi bakımından yazarlığa herhangi bir kutsallık atfetmeden poetika değeri taşımaktadır. Kitapta, yazıdan varoluşa, yaşanmışlıklardan ev kültürüne, gündelik hayatın uğraşlarından toplumsal sorumluluklara, teslim olmayan kişilikten tabiata meftun gönle, şiire bağlanıştan şairlik bilincine dair sahici duygu ve düşüncelerin açıklıktan yana tercihi söz konusudur. Ömer Erdem, Yakınlıklar’da insanca tavrın kıymetini, insan kalmanın duyuşunu, bir direniş omurgasını, zalimin gözüne bakmaktan çekinmemeyi, tökezlemeden ilerleyen ironinin tadını yaşatıyor bize. Okumamız denemeler arasında ilerledikçe akış süresinin sesleri ileri ve geri gider gelir. Seçilen temaların titizce işlenişi, dilin gücü ve yalın anlatımı hemen fark ediliyor. Denemelerin gerilimi okuru zihninde dönüp duranların bittiği ve tekrar başladığı bir açıklığa, bir sese çağırıyor. İç içe olduğumuz şeylerin sesiyle insan sesi harmanlanıyor. Çınlayışlardan bir alem kuruluyor. Her zaman daha fazlası çınlayacak seslerden... Siyasi bir cümle kurmadan siyasi bir yazı nasıl yazılır, bunun bizdeki en iyi örneklerini de veriyor. Yazmak isteyenlere de yeni bir ilhamın ufkunu açıyor. Böğürtlen yemeyi sevenler bilir. Böğürtlenlerin tadını almak için dallar arasında gezinen eller yaralanmayı göze alır. Yakınlıklar’ı okurken birçok denemede bu tadı ve yaralanma halini yaşayabilirsiniz. Neredeyse tamamı benim sevdiğim kelimelerin ve seslerin denemeleridir Yakınlıklar. Birçoğunun yazılış hikayesini birinci ağızdan dinledim. Hepsi, sahih. Yakından. Yakınca. Güzel, güzel olduğu kadar yaralarımıza işaret eden ve ihtiyacımıza karşılıklar veren. Ömer Erdem, şair zihnin uyanıklığı ve üst gerçekliğiyle çoğu insanın yazmaya cesaret edemediği, yazmadığı yahut yazamadıklarını yazıyor.

Her yazı bir bitiştir, aynı zamanda başlangıçtır da. “Kelimelerin kabuğu her seferinde sertleşir, ısırdığınız ekmek taşlaşır.” Böyle böyle göze alırsınız kendi doğanızın uçlarını. Kum zambağının hizasına eğilip konuştuğunuz kelimeler her bitişte soğur birden. Yaşayamadıklarımızdan isteğe dönüşenlerse “her âna yayılan bir ölmez umut kökü” bırakır. Ben Yakınlıklar’ı baştan sona özdeşim kurarak ve zevkle okudum. Kelimelerin uyarıcı, sahih ve farkındalık oluşturan gücüne inandım. Siz de seveceksiniz bu denemeleri; inanıyorum ki yaşantılarınızda kimi düşüncelere karşılık gelecektir.