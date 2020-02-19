‘Benzemez Kimse Sana’ 26 Şubat’ta raflarda

“İki Yüz”, “Böyle Biliriz” portre kitapları ve edebiyat dergilerinde yayımlanan portreleriyle Türk portre edebiyatını zenginleştiren şair-yazar Mehmet Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da portresini kitaplaştırdı. Erdoğan’ın liderlik özelliklerinin tamamını içeren kitabın hazırlıkları ve yazımı 2,5 yıl sürdü. 41 bölümden oluşan ve Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’a ithaf edilen kitap 26 Şubat’ta raflarda yerini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 66. doğum gününde piyasaya verilecek kitapta, hitabetinden yüz ifadesine, bakışından vücut dili kullanımına Erdoğan’ın nasıl bir lider olduğu portre diliyle okuyucuya aktarılıyor. Kitap, 2021’de İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Rusça’ya da çevrilecek.

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