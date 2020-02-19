Hayat Benzemez Kimse Sana 26 Şubatta raflarda
AKTÜEL

‘Benzemez Kimse Sana’ 26 Şubat’ta raflarda

Portre Yazarı Mehmet Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik karakterini bütün bileşenleriyle ayrı bölümler halinde ele aldığı “Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi” isimli kitabı yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazılan 'Benzemez Kimse Sana' kitabı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazılan 'Benzemez Kimse Sana' kitabı.

“İki Yüz”, “Böyle Biliriz” portre kitapları ve edebiyat dergilerinde yayımlanan portreleriyle Türk portre edebiyatını zenginleştiren şair-yazar Mehmet Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da portresini kitaplaştırdı. Erdoğan’ın liderlik özelliklerinin tamamını içeren kitabın hazırlıkları ve yazımı 2,5 yıl sürdü. 41 bölümden oluşan ve Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’a ithaf edilen kitap 26 Şubat’ta raflarda yerini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 66. doğum gününde piyasaya verilecek kitapta, hitabetinden yüz ifadesine, bakışından vücut dili kullanımına Erdoğan’ın nasıl bir lider olduğu portre diliyle okuyucuya aktarılıyor. Kitap, 2021’de İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Rusça’ya da çevrilecek.

Açılış heyecanı
HAYAT
Açılış heyecanı
Memleketine 3 bin kişilik fabrika ile döndü

Memleketine 3 bin
kişilik fabrika ile döndü

​Elli yıldır Almanya'da yaşayan vatandaş dönüşüyle yüzleri güldürdü.
Birlikte çalışıyoruz

Birlikte çalışıyoruz

ABD Başkanı Trump'tan İdlib açıklaması.
Savcılıktan Osman Kavala kararı

Savcılıktan
Osman Kavala kararı

15 Temmuz soruşturmasından gözaltı.
Kadıköy'e <br>gidecek mi?

Kadıköy'e
gidecek mi?

Galatasaray Başkanı ​Mustafa Cengiz derbi maçıyla ilgili konuştu.
Askeri sevkiyat <br>devam edecek

Askeri sevkiyat
devam edecek

​Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması.
Gerçeklikle <br>bağdaşmıyor

Gerçeklikle
bağdaşmıyor

İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül'e cevap.

Manisa'da 5.2 <br>büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.2
büyüklüğünde deprem

​Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Hafter'den Trablus<br> Limanı'na roketli saldırı

Hafter'den Trablus
Limanı'na roketli saldırı

Düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuluyor.
Gezi davasından beraat ettiler

Gezi davasından beraat ettiler

Osman Kavala dahil 9 kişi tüm suçlardan beraat etti.
Barcelona'nın<br> izlediği Türk

Barcelona'nın
izlediği Türk

​Galatasaray'ı reddetti dev kulübe imza atabilir.
Darbe tartışması<br>lüzumsuz gündem

Darbe tartışması
lüzumsuz gündem

​AK Parti Sözcüsü Çelik, toplantı sonrası soruları yanıtladı.
Kubbesindeki <br>ayet dikkat çekti

Kubbesindeki
ayet dikkat çekti

4 milyon basılı 120 milyon elektronik yayın bulunuyor.
23 bin<br>kişiyi hedef aldı

23 bin
kişiyi hedef aldı

​Kişisel bilgi ve para çalmaya odaklanıyor.
Kura tarihi belli oldu

Kura tarihi belli oldu

TOKİ merakla beklenen ilk kura çekiliş tarihini açıkladı.
Polis kurdukları sistemi fark etti

Polis kurdukları sistemi fark etti

Kaçırdıkları ilacın değeri yaklaşık 1 milyon lira.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.