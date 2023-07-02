Beş kıtada eserlerim var

Hüseyin Öksüz 1966’da İstanbul’da Eczacılık okurken dünyaca tanınan Hattat Hamid Aytaç’tan Sülüs-Nesih; Mustafa Uğur Derman’dan da hat icazet aldı. 2013’te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nü kurdu ve bölüm başkanı oldu. Halen bu görevine devam eden yaşayan kültür mirası Öksüz, Hz. Muhammed’i (sav)gördüğü rüyasında önemli bir mesaj almış ve hayatını çok etkilemiş. Bu mesajdan sağlığına, ölüm duygusundan hat sanatının inceliklerine kadar bir söyleşi gerçekleştirdik.

* Hattat ne demek dersek kavramsal olarak ne dersiniz?

Hat sanatının her şeyi mesajdır. Bu mesajı paylaşmak isteyen kişidir. Hattatlar Allah’ın yer yüzüne, benim kelamımı yazsın diye indirdiği özel kullarıdır.

* Hat sanatına karşı ilginiz nasıl başladı?

“Camide levhaları görünce kağıt kalem çıkarır, hoca vaaz verirken ben de oradaki levhaları çizmekle uğraşırdım. Bir arkadaşım vasıtasıyla Hamid hocayla tanıştım. Hamid Hoca meğer dünyaca tanınan hocalardan biriymiş. Hamid Hoca’dan 11-12 sene eğitim aldım. Eczacılık dört yılda bitti ama hat sanatı uzun sürdü. Hamid Aytaç hoca ‘Yazıyı bırakma evladım’ diye ısrar etti. ‘Hocam ben evliyim. Bütün düzenimiz Konya’da. O yüzden gitmem lazım’ dedim. ‘O zaman sen yaz yavrum, bana gönder mektupla. Ben de yazayım, mektup göndereyim’ dedi.” Bu kadar meşakatli başladı yolculuğum.

Beş kıtada eserleri var

* Necip Fazıl ile babanızın samimi olduğu bilgisi var elimde doğru mu?

Kendisi Konya’da bir seminer vermeye geldiğinde bizde kalmıştı. Hep birlikte yemek yemiştik. Lavabo yoktu çok iyi hatırlıyorum. İbrik gelmişti tam elini yıkarken bana, “Ne olacaksın?” demişti. Fen Fakültesi okumak istediğimi söylemiştim kendisine. Herkes gibi bende hayrandım ona…

* Eczacılık okudunuz ama sonra hattatlık yaptınız. Geriye dönüp baktığınızda gönlünüz kaldı mı?

Hiç kalmadı. Gittiğim yolu çok sevdim.

Unutamadığım ruya

* Dünya çapında hat sanatçısısınız? Sizi en gururlandıran eserleriniz hangileri?

Avustralya’dan Amerika’ya kadar hemen hemen 5 kıtada eserlerim var. Cami işleri yaptım. Almanya’da, Hollanda’da sergiler açtım. Camilerde yazılarım var. Yazdığımız yazılar da rastgele birer süsleme unsuru değil. Aynı zamanda insanlara, müminlere mesajları var.

* En özel eseriniz hangisi?

En çok Sidney’deki benim için özeldir. Burada bir anım var. Oradan dönerken umre yapmak istediğimi söylemiştim dernek başkanına. Niyetim buydu. Tam bu sırada kardeşimden ağır hasta olduğuna dair telefon aldım. Çok üzüldüm tabi umreyi de unuttum. İşimi tamamlayıp dönmek üzere yola çıkacaktım. Aktarmalı olarak geliyorduk 7-8 saat sürüyordu aktarmalar. Çok derin bir uykuya daldım İran üzerindeyken. Rüyamda akşam ezanı vaktiydi ve namaza durmak istiyordum. Kapının sapından tuttum bir baktım karşımda Peygamber Efendimiz karşımda bana gülüyor. O kadar heyecanlandım ki “Buyrun efendim” dedim. Masanın üzerindeki hatlarıma baktı. “Bitirdin mi?” dedi. “Bitirdim efendim” dedim. Masanın diğer köşesine geçti okudu ve 3 kere “Çok güzel” dedi. Tam da namaza çıkacaktım ya zaten “Birlikte kılalım mı” dedim 2 kere öyle uyandım. Ona çok dikkat ettim kaşına, gözüne, boyuna, göbeği var mıydı diye baktım.

* Var mıydı?

Hayır, yoktu ama Türkçe konuştu.

* Bu rüyadan ne mesaj çıkardınız?

Bu rüyadan 15 gün önce Allah’ın isimlerini yazarken güzel oluyor mu acaba diye içimden sormuştum. 3 kere “Çok güzel” diye söylemesi yaptıklarımı beğendi diye yorumladım ve çok gurur duydum. Bu rüya büyük bir işaretti. Kıymetini biliyorum.

Müslüman olmayan hattatlar da var

* Her hattat tüm çeşitleri yazamaz ama siz tüm çeşitleri yazıyorsunuz değil mi?

11-12 çeşit yazı var Küfi’den başlar Ma’kıli, Sülüs… Çeşitlere ayrılır. Hattatlar birkaç çeşidini yazar. Ben hepsini yazmaya çalışıyorum.

* İslamiyeti yaşamayan ülkelerin hat sanatına karşı ilgisi nasıl?

Müslüman olmayan hattatlar da var. Yahudi ve Hristiyanlarda var. Avrupa’daki Yahudi bir hattat “Çok çalışıyorum Türkiye’de unutulacak o zaman gelip bana soracaklar onun için çok çalışıyorum” demişti. Yurt dışında çok kıymet veriliyor.

* “Bir genç kızın gelin olmayı hayal ettiği gibi hattat da bir Kuran-ı Kerim yazmayı ister” demiştiniz bu sözü açar mısınız?

Bir hattatın gönlüdür bu. Bir Müslüman hattat başka ne düşünsün?

Beynime pil takıldı

* Parkinson tanısı kondu size ve herkes artık hat yapıp, yapamayacağınızı sordu? Durumunuz nasıl?

Beynime pil takıldı. Bu bir imtihan. Her kesin bir imtihanı vardır. Kimisi çoluğu çocuğu ile kimisi işi ile benim imtihanım da bu. Doktorum beyin pili takılmasına karar verdi. İyiye gidiyorum. Bu sabah bir kaza oldu. Bizim x-ray cihazlarından geçmemiz yasak, bugün yakınından geçtim ve sinyal bozdu. Pilin tüm ayarları bozuldu. Bugün hastalığım anında geri döndü. Pillerin ayarının yapılması gerek.

* Hastalığınızdan dolayı yazamadığınız oldu mu?

Yazabiliyorum ama harflerin neşesi kaçtı artık benim için.

Önümüzdeki bayramı görür müyüm

* Eşinizi ve kardeşinizi yakın zamanda kaybettiniz bunlar mı sağlığınızı bozdu?

Hayatımın zor şartları bunlar. Kabulleniyorum. Ölüm herkese yakın bende bunu hissediyorum. Önümüzdeki bayramı tekrar görür müyüm bilmiyorum.

* Çocuklarınız ve 7 torununuz var. Onların bu sanata ilgisi var mı?

İlgilenen pek yok. İlgilenseler iyi olurdu. Üzülüyorum.

* Hat sanatı ile ilgilenen öğrencilere ne önerirsiniz?

Kesinlikle çok çalışmak ve sabır. Özellikle çok fazla yazı incelemeliler.

Hat için aşk gerek

*Öğrencilerinizden bahsetmek istiyorum.

Konya’da bulunan KTO Karatay Üniversitesi’nde 30’a yakın öğrencim var. Çok saygılılar. Öğrenmeyi seviyorlar. Düşünün ben bir şey demesem bile sınıftan bana bakarak geri geri çıkıyorlar.

*Bir de atölyeniz var sanırım. Burada öğrencilerinizi neye göre seçiyorsunuz?

Atölye uzun yıllardan beri var. Üniversite dışında ders veriyorum. Yaşlılarda var, doktorlar var, öğrenciler var. Her meslek grubundan insan var. Herkes gelebiliyor.

*Sizce bu yetenek mi, aşk mı?

İkisinin de olması lazım. Yeteneğinin de olması lazım. Biri vardı çok aşk doluydu. Ona sürekli böyle olması lazım, şöyle olması lazım diye tarif ediyordum. Hocam, şimdi anladım tamam derdi. Bir bakardım yine anlamamış. Kişinin doğru anlayışlı olması da gerekiyor. Bu çok önemli bir özellik. İlgili kişilerin ayrıca çok inceleme yapması gerekiyor.

nOrtalama bir Kişi ne kadar sürede hat sanatına hakim olabilir?

7 yıl ile 10 yıl arasında.

*Çok fazla ödülünüz var değil mi?

İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi›nin düzenlediği uluslararası yarışmada dünya birinciliği dahil 5 ödül aldım, yurt içinde ve dışında sergiler açtım. Şansım daha önceki yıllarda böyle yarışmalar yoktu. Döneminde bende katıldım. Dünya çapında en çok ödül alan hattat oldum.







