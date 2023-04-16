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Hayat

Beşte biri ancak hakiki bal

Avrupa olmak üzere dünyaya bal ihracatı yapan en büyük firmalardan biri olan Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, kurdukları laboratuvarda sahte balları nasıl ayırdıklarını anlattı ve balların yalnızca yüzde 20’sinin bu analizlerden geçebildiğini söyledi.

04:00 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Özen Altıparmak.

Özen Altıparmak.

Kur'an'ı Kerim’de şifa olarak bahsi geçen yiyeceklerden birisi de baldır. Arıdan bahseden Nahl Suresinde “Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır” ayetini hatırlayacaksınız. Çocukluğumuzda da hastalandığımızda bal şerbetiyle şifa bulan çocuklardır. Ancak bugün bal dediğimizde aklımıza “Sahte bal” operasyonları geliyor. Peki doğru balı nasıl satın alabiliriz? Bu soruyu bal konusunda Türkiye’nin dünyaya açılan marka yüzü olan Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak cevaplıyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Japonya, Singapur, Kıbrıs, Azerbaycan gibi ülkelere bal ihracatı yapan şirket Türkiye’nin en büyük markalı, ambalajlı süzme bal ihracatçısı konumunda.

Herkes yaptırabilir

Türkiye’nin maalesef sahte bal cenneti olduğunu kendisi de kabul ediyor. Altıparmak, “ Bize arıcıların getirdiği balları analiz ediyoruz ve ancak yüzde 20’sini uygun bulup alabiliyoruz. Gerisi doğal olarak piyasaya sürülen ve bizim almadığımız o ballar” diyor. Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirdikleri analizlerle, taklit ve tağşişinin önüne geçmeye çalıştıklarını ve bu alanda yeni bilimsel metotlar geliştirdiklerinin altını önemle çizen Altıparmak, gıda güvenliği ve hijyeni kapsamında özenle seçtikleri balları en az 100 parametrede analiz ettiklerini belirtiyor. Altıparmak “Ar-Ge Merkezimizi doğal bala ulaşmak isteyen herkese açmaya, ürünlerinin analizine destek olmaya hazırız “ diyor.

Sahte bala bilimsel çözüm

Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı ise 20 kişilik bir ekibin görev yaptığı Balparmak Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “En son teknolojiler ve üstün cihazlarla donatılan Ar-Ge Merkezimizde taklit ve tağşişin tespiti, botanik orijin tespiti, biyoaktif (sağlık faydası olan) moleküllerin tüm arı ürünlerinde tespit edilmesi, kalıntı düzeylerinin geniş bir spektrumda ve hassas şekilde belirlenmesi gibi birçok konuda çalışmalar yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz yeni metotlarla balda taklit ve tağşişin önüne geçmek için önemli adımlar atıyoruz. Bunlardan biri de balda esmer pirinç şurubunun varlığını tespit eden ve dünyada bir ilk olan yeni metodumuz.”

#Bal
#Balparmak
#Özen Altıparmak
1 saat önce
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