Beşte biri ancak hakiki bal

Kur'an'ı Kerim’de şifa olarak bahsi geçen yiyeceklerden birisi de baldır. Arıdan bahseden Nahl Suresinde “Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır” ayetini hatırlayacaksınız. Çocukluğumuzda da hastalandığımızda bal şerbetiyle şifa bulan çocuklardır. Ancak bugün bal dediğimizde aklımıza “Sahte bal” operasyonları geliyor. Peki doğru balı nasıl satın alabiliriz? Bu soruyu bal konusunda Türkiye’nin dünyaya açılan marka yüzü olan Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak cevaplıyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Japonya, Singapur, Kıbrıs, Azerbaycan gibi ülkelere bal ihracatı yapan şirket Türkiye’nin en büyük markalı, ambalajlı süzme bal ihracatçısı konumunda.

Herkes yaptırabilir

Türkiye’nin maalesef sahte bal cenneti olduğunu kendisi de kabul ediyor. Altıparmak, “ Bize arıcıların getirdiği balları analiz ediyoruz ve ancak yüzde 20’sini uygun bulup alabiliyoruz. Gerisi doğal olarak piyasaya sürülen ve bizim almadığımız o ballar” diyor. Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirdikleri analizlerle, taklit ve tağşişinin önüne geçmeye çalıştıklarını ve bu alanda yeni bilimsel metotlar geliştirdiklerinin altını önemle çizen Altıparmak, gıda güvenliği ve hijyeni kapsamında özenle seçtikleri balları en az 100 parametrede analiz ettiklerini belirtiyor. Altıparmak “Ar-Ge Merkezimizi doğal bala ulaşmak isteyen herkese açmaya, ürünlerinin analizine destek olmaya hazırız “ diyor.

Sahte bala bilimsel çözüm