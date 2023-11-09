Beyaz Saray'a rest çekti

Kanadalı şair Rupi Kaur, Beyaz Saray’ın Diwali (Işık) Bayramı kutlamalarına davetini, ABD’nin İsrail’in Gazze’deki saldırılarına desteği nedeniyle reddetti. Hint asıllı Kaur, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “toplu cezalandırmayı destekleyen bir kurumun davetini kabul edemeyeceğini” duyurdu. Paylaşımında Kaur, kendini Başkan Joe Biden yönetiminin eylemlerini aklamak için kullandırmayacağını kaydetti. ABD hükümetini Filistinlilere yönelik “soykırımı” meşrulaştırmaya çalışmakla suçlayan Kaur, daveti geri çevirirken ülkedeki Güney Asya kökenlileri de hükümetten hesap sormaya davet etti.

Kaur, “Mahsur kalmış bir sivil nüfusun toplu olarak cezalandırılmasını destekleyen bir kurumun davetini reddediyorum. Bir topluluk olarak sadece masada bir yer almak için sessiz kalarak razı olamayız. Bir hükümetin eylemleri her yerde insanları insanlıktan çıkardığında adalet istemek ahlaki sorumluluğumuzdur. İnsani ateşkes talep edin, dilekçe imzalayın, protestolara katılın, boykot edin, temsilcilerinize ‘soykırımı durdurun’ deyin.” ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından düzenlenen etkinliğin bugün başlaması bekleniyor. Hindu inancına göre, Diwali Işık Bayramı, iyinin kötüye galip gelmesini temsil ediyor. Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor. Bina ve sokaklarını özel ışıklarla donatan Hindular, bayrama girerken kötülüklerden arınmak için de vücutlarını biber, susam veya Hindistan cevizi yağıyla yıkıyor.