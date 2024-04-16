Bienalle savaşlara dikkat çekilecek

Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Ruhi Konak tarafından tasarlanan”Barış için Küçük Bir Şey Yap: Hibrit İyi Niyet Performans Bienali” dünyadaki savaşlara dikkat çekecek. Yurt içi ve yurt dışından sanatçıların katılacağı bienalle, uluslararası katılımcılar arasında iyi niyet diyaloğu oluşturmak ve barışın tesisi için toplu çağrı yapılması amaçlanıyor.

Bienal açılışı, yarın 14.00’te üniversitenin sanat galerisinde gerçekleşecek. Açılışta, fotoğraf, resim, heykel ve farklı sanat dallarından eserler sunulacak. Etkinlik kapsamında 18 Nisan’da çalıştay, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde ise konser ve kongre düzenlenecek. Bienalde plastik sanatlar, görsel sanatlar, edebiyat, müzik, sahne sanatları, işitsel sanatlar, dijital sanat, el sanatları, mimarlık, tasarım sanat alanlarında farklı eserler yer alacak. Bu çalışmalar; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanat galerileri, internet sitesi ile sosyal medyada sergilenecek ve dinleyicilere sunulacak. Bienale, Türkiye’nin de yer aldığı, Meksika, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, İran, İtalya, İngiltere’den 2 bin 827 eser bağışlandı. Bienal sonunda yedi katılımcıya, “Barış İçin Küçük Bir Şey Yap İyi Niyet Ödülü” verilecek.