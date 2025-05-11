Bilecik'te Hıdırellez renkli ritüellerle kutlanıyor
Bilecik'te Hıdırellez etkinlikleri coşkuyla gerçekleştiriliyor. Hıdırellez coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, şifa getirdiğine inanılan pilavları kazanlarda pişirerek ikram ediyor. Farklı şehirlerde yaşayan yöre insanları, kente bağlı köylerdeki ata topraklarına gelerek Hıdırellez etkinliğine katılıyor.
Hıdırellez buluşmalarında bereket için dualar ediliyor, yöreye has halk oyunları gösterileri sahneleniyor.ü
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