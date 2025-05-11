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Bilecik'te Hıdırellez renkli ritüellerle kutlanıyor

Bilecik'te Hıdırellez renkli ritüellerle kutlanıyor

17:5111/05/2025, Pazar
AA
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Bilecik'te Hıdırellez renkli ritüellerle kutlanıyor
Bilecik'te Hıdırellez renkli ritüellerle kutlanıyor

Bilecik'te Hıdırellez etkinlikleri coşkuyla gerçekleştiriliyor. Hıdırellez coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, şifa getirdiğine inanılan pilavları kazanlarda pişirerek ikram ediyor. Farklı şehirlerde yaşayan yöre insanları, kente bağlı köylerdeki ata topraklarına gelerek Hıdırellez etkinliğine katılıyor.

#Bilecik
#hıdırellez
#Dron
#Dereşemsettin köyü
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