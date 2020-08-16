Bilge dergilerden özel oyunlar

Kovid-19 salgını nedeniyle günlerimizin büyük bölümünü evde geçiriyoruz. Bu durumdan en çok etkilenen minikler için iki özel sayı hazırlandı. Albayrak Medya bünyesindeki eğlenceli ve öğretici içerikleriyle evin neşesi olan yavrularımızın yüzünü güldürecek. Dergilerdeki etkinlikler anlık mutlulukları güzel hatıralara dönüştürürken salgın nedeniyle oluşan olumsuz psikolojiden de uzaklaşmamızı sağlayacaktır.

BİLGE ÇOCUK’LA ZEKANI KEŞFET

“Zekanı Keşfet” başlıklı Bilge Çocuk özel sayısında zeka testleri, ödüllü sorular, zeka oyunları, akıllı tavsiyeler var. Özel sayı içindeki evde kalma rehberinde çocuklarımız ya da kardeşlerimizle sıkılmadan oynayabileceğimiz keyifli oyunlar bulunuyor. Mantıksal, duygusal, görsel, sözel, matematiksel zeka etkinlikleri edebiyatı, doğayı, yabancı dilleri, resmi farklı boyutlarıyla tanıtıyor. İnternetin nimetlerine dikkat çeken sayfalarda faydalı eğitim siteleri, müze gezileri, elektrikli alet yapımı, teknolojinin yeniliklere dikkat çekiliyor. Basit tariflerle de çubukta muz, çilekli smoothie gibi sağlıklı atıştırmalıklarınızı da ellerinizle hazırlayabileceksiniz. “Evim Evim Güzel Evim” bölümünde ise ailenin farklı bireyleriyle ve evin farklı odalarında yapılabilecek onlarca etkinlik paylaşılıyor. Kütüphaneyi düzenlemek, tencere kapağıyla araba sürmek, mutfakta anneye yardım etmek, balkondaki saksılara yeni bitkiler ekmek bunlardan bazıları.

EVDE EĞİTİMİN PÜF NOKTALARI BİLGE MİNİK’TE

Bilge Minik’in “Evde Eğitim Özel Sayısı” matematik etkinlikleri, oyunlar, kişisel becerilerin gelişimi ve zeka sorularıyla evdeki durgun günleri hareketlendirmeyi hedefliyor. Dergi eki olarak sunulan ve Hatice Kübra Tongar tarafından hazırlanan Ebeveyn Rehberi, okul öncesi eğitim, öğrenme biçimleri, evi okula dönüştürme yöntemleri, plan yapmanın kıymeti hakkında yol gösteriyor. Düşün Bul Yap başlıklı oyunlar; hayvanları, eşyaları, doğayı, sosyal hayatı öğretiyor. Oyna Eğlen Öğren babamızla kaplumbağa yarışı yapmayı, kardeşimizle engel yok oynamayı öneriyor. Dinle Anla Anlat ise doğayı tanıtırken dostlarla oynanacak güzel oyunlar sunuyor. Derginin İyilik Rehberi sayfalarında kibarlık, alışkanlıklar, görgü kuralları, tehlikeli ev eşyaları, temizlik, düzen, dengeli beslenme hakkında bilgiler bulunuyor. Esin Baytar editörlüğündeki dergi bilmece, hikaye, şiir, labirent, fikir kartları, boyama alanlarıyla öğrenmenin ve eğlenmenin tadını yaşatıyor.

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EĞİTİM KAYNAĞI OLARAK KULLANABİLİR

Dergi editörü Mehmet Demirhan, pandemi döneminde evde kalan çocuklar için hazırlık yaptıklarını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Bilge Minik Evde Eğitim Özel Sayısı sayesinde ebeveynler çocuklarına okul öncesi eğitimde destek olabilecek. Bilge Çocuk özel sayısında da zeka alanlarına dönük özel test ve içeriklerle bir farkındalık oluşturmak istedik. Ebeveynler özel sayıları, evde eğitim kaynağı olarak kullanabilir. Çocuklarımız hem eğlenecekler hem de öğrenip bu dönemi en verimli şekilde geçirecekler. Ayrıca ekte Türkiye’de bir ilkolarak duygusal zeka oyunu var. Bu oyun sayesinde çocuklar, duyguların etkisini oyun yolu ile öğrenecekler.”

Abonelik fırsatı

Bilge Çocuk ile Bilge Minik dergilerinin kampanyalı abonelik fırsatı devam ediyor. Herhangi bir 12 sayılık set veya yıllık abonelik 120 lira yerine 50 lira. Ayrıca bir adet Lokma dergisi de hediye. Detaylar www.birlikte.com.tr adresinde.