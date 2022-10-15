Hayat Bilge köpeğin serüveni
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Bilge köpeğin serüveni

Yeni bir eve taşınmak belki de o kadar kötü bir şey değildir. Yazar Meg Rosoff ile çizer Grace Easton’ın ortak imzasını taşıyan “Bilge Köpek” serisi yepyeni bir hikâyeyle yoluna devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilge köpeğin serüveni
​Bilge köpeğin serüveni.

“Sen de oku” koleksiyonundaki yerini alan Bilge Köpek Taşınıyor, kitaplara mesafeli duran çocuklara, Pişi ailesinin çılgın ruhunu sonuna kadar hissedebilecekleri, kıpır kıpır bir serüven yaşatıyor. Her sorunun aynı zamanda bir fırsat barındırdığını ve kapanan her kapının ardından mutlaka bir yenisinin açılacağını hatırlatan roman, okurları yuva kavramı üstüne düşündürüyor. Bilge Köpek’in serüveni, alışkanlıklarımızın ve günlük rutinimizin gerçekte hayatımızı nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. 9 yaş ve üzeri içindir.

Tepki çeken paylaşım

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