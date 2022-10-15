​Bilge köpeğin serüveni.

“Sen de oku” koleksiyonundaki yerini alan Bilge Köpek Taşınıyor, kitaplara mesafeli duran çocuklara, Pişi ailesinin çılgın ruhunu sonuna kadar hissedebilecekleri, kıpır kıpır bir serüven yaşatıyor. Her sorunun aynı zamanda bir fırsat barındırdığını ve kapanan her kapının ardından mutlaka bir yenisinin açılacağını hatırlatan roman, okurları yuva kavramı üstüne düşündürüyor. Bilge Köpek’in serüveni, alışkanlıklarımızın ve günlük rutinimizin gerçekte hayatımızı nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. 9 yaş ve üzeri içindir.