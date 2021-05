Bilge yazara özlem dinmedi

Yeni Şafak yazarı ve eski genel yayın yönetmeni Akif Emre, vefatının dördüncü yılında Edirnekapı’daki kabri başında anıldı. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Tvnet Genel Yayın Yönetmeni Ömer Karaca, Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu, Yazar İsmail Kılıçaslan başta olmak üzere Albayrak medya çalışanlarının katıldığı anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Bosna’nın, Endülüs’ün, Kudüs’ün, Halep’in kısacası tüm İslam coğrafyasının derdiyle dertlenen yüce gönül Akif Emre, 23 Mayıs 2017 sabahı 60 yaşında vefat etti. Onun vedası, sadece Türkiye değil Lahor’dan Üsküp’e, Bakü’den Gırnata’ya, Kudüs’ten Saraybosna’ya, Kabil’den İslamabad’a kadar kendisini tanıyanları derin bir üzüntüye gark etti.

YAYINCILIK İLE ADIM ATTI

Mühendislik okumasına rağmen yayıncılık yapan Emre, 1957 yılında Kayseri’de doğdu. 1983’ten itibaren bir süre Mavera dergisi ve Akabe Yayınları’nın İstanbul yöneticiliğini yaptı, ardından Pakistan’da bir üniversitede master programına katıldı. Burada Rusya’nın Afganistan işgalini yakından takip eden Emre, Afgan direnişinin Burhaneddin Rabbani, Ahmed Şah Mesud ve Gülbeddin Hikmetyar gibi önemli isimleriyle görüşüp onlarla röportajlar yaptı. 1993-1995 yılları arasında Bilim ve Sanat Vakfı’nda idarecilik yapan Akif Emre, bu tarihten itibaren de gazeteciliğe adım attı. Emre, bir yandan Kanal 7’de Dış Haberler Dairesi’nde görev alırken, bir yandan da Yeni Şafak’ın kurucuları arasında yer aldı. 2006 tarihinden itibaren ise internet haberciliğine adım attı ve 10 yıl boyunca Dünya Bülteni haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Emre, 2017 yılının Mayıs ayında ise Haberiyat isimli bir haber sitesi kurdu ve bu projesini hayata geçirdikten 15 gün sonra Haberiyat’ın ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

ŞEHİRLERE AŞIKTI

Emre, İstanbul başta olmak üzere tüm İslam şehirlerine aşıktı. Gençlik yıllarından itibaren İslam coğrafyasında düşen her yaprakla, yaşanan her acıyla, parlayan her düşünceyle doğrudan ve yakından ilgilendi. 30 yıllık yazarlık hayatında binlerce köşe yazısına imza attı. Sağlığında bu yazılarının bir kısmını kitaplaştırdı, bazı çalışmalarının kitaplaşması için ise planlar yaptı. Ancak hazırlıklarını tamamlamasına rağmen birçok kitabının yayımlandığını göremedi.

MÜSLÜMANLARI TANITTI

Yönettiği tüm haber mecralarında dünya Müslümanlarının hayat tarzını ve kültürünü Türkiye’ye tanıtmaya, Türkiye’deki Müslümanları ise dünyaya tanıtmaya çalıştı. Bunun için yabancı dilde haber portalları kurdu ve yönetti. Endülüs İslam uygarlığından Filistin’e, Balkanlardan Pakistan’a kadar yazı ve belgeselleriyle izini sürdüğü İslam medeniyetinin sevdalı bir tutkunu oldu.

İstikamet üzere bir insandı

1975’te üniversitenin ilk günlerinde tanıştığı Akif Emre’nin uzun yıllar en yakın dostlarından olan Ebubekir Doğan, Akif Emre olmadan geçen 4 yılı anlattı. Doğan, Akif Emre’nin ümmetin sorunları üzerine kafa yoran biri olduğuna dikkati çekerek, “İstikamet üzere bir insandı. Akif Emre, gençlik yıllarından itibaren Malcolm X ve Aliya’yı çok önemsedi. Onları tanıtmak için çalıştı. Onun anlatmak istediğine talep olmadığı için herkes anlamak istediğini anladı. Nitekim Akif Emre’nin kendisini de kendi bulunduğu konumu destekleyecek şekilde anlama yönünde bir heves içinde. Akif Emre, büyük harflerle söylemek gerekir ki İslamcı idi. Akif Emre, devletçi, milliyetçi, muhafazakar değildi. Sadece İslamcı idi. Akif Emre Bosna, Orta Asya, Afrika ve Kafkasya’daki Müslümanların sorunlarıyla yakından ilgilenen bir insandı.” ifadelerini kullandı. Akif Emre’nin büyük bir boşluk bırakarak gittiğini anlatan Doğan, şu an kendisine daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşadıklarını kaydetti.