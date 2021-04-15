Bilinmeyenleriyle Ömer Hayyam

Hayyâm, çok geç keşfedilmiş ve değeri az bilinmiş de olsa, müstesna bir bilim insanı, düşünür ve şair. Doğu toplumları Hayyâm’ı esas olarak rubaileri üzerinden tanır. Peki, onun dünya tarihinde eşine az rastlanır bir ozan ve filozof olduğu kadar büyük bir matematikçi ve astronom da olduğunu, Ömer Hayyâm rubailerinin Nazi Almanya’sında yasaklandığını ve kitaplarının kütüphanelerden toplatılarak hurdaya verildiğini, Hayyâm’ın neden gözden ırak tutulup mezarının 800 sene boyunca yok oluşa terk edildiğini biliyor muydunuz? Yazar Sadık Usta, Ömer Hayyam’ın hazinesini “Şair ve Matematikçi Ömer Hayyam” kitabında anlatıyor. Epsilon’dan çıkan kitap, Hayyam’ın hayatının bilinmeyenlerine ışık tutacak.