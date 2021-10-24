Bin yıllık zindan sanata açıldı

Bursa’da bulunan ve tarihi milattan önce 200’lü yıllara dayanan Zindankapı, dijital müze ve sanat galerisi olarak hizmete açıldı. Yapılan tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında eski günlerindeki ihtişamına kavuştu. 16 Ekim’de açılışı yapılan karanlık zindanlar artık Bursa’nın ve sanatseverlerin kültür hayatına ışık tutacak.

2 bin 300 yıl önce Trak kökenli Bitinyalılar döneminde yaptırılan Zindankapı’nın da bağlı olduğu surlar, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçti. Bursa surlarının kapılarından birisi olan ve Osmanlı döneminde zindan olarak kullanılan yapı, İstanbul’daki Yedikule zindanlarına benzemesiyle de meşhur.

İNTERAKTİF BİR MÜZE

Zindankapı, içinde barındırdığı interaktif bir müzeyle, her bir katta şehrin ve yapının bugüne kadar geçirdiği dönüşümleri ziyaretçilerine aktarıyor. Bursa’ya ilişkin eski haritalar, kazı çalışmalarında karşılaşılan kalıntılar da müze de anlatılıyor. Geçirdiği dönüşümlerin anlatıldığı hepsi müzeyi ziyaret edenleri bekliyor.

Restorasyonu Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan yapıda zindan döneminden kalan “kanlı kuyu”, “işkence odası” ve “kule bağlantılı koridorlar” ile eski yaşanmışlıkların yeniden hissediliyor. Zindankapı, artık tutsaklara değil interaktif bir dijital müzeye ve birbirinden zengin sergilerin yer alacağı güncel sanat galerisine ev sahipliği yapıyor.

TARİHİ SURLARDA GÖRSEL ŞÖLEN

Zindankapı’nın açılış töreninde sur duvarlarında mapping gösterisi düzenlendi. Birden fazla teknolojinin eşzamanlı olarak kullanıldığı “Zamanın Dokusu (Immersive Mapping Operet)” gösterisiyle davetliler uzay, zaman ve mekânın derinliklerine yolculuk yaptı. Elektronik müzik bestecisi Erdem Tunalı’nın geceye özel bestesine, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Tenor Berk Dalkılıç ve Ceren Aydın eşlik etti. Bu gösteriyle, Zindankapı’nın 2 bin 300 yıllık hikâyesi, taçlandırılmış oldu. Sanat galerisi haline dönüştürülen mahkûm hücrelerinde, küratörlüğünü Derya Yücel’in yaptığı, “Zamansızlık Şarkısı Sergisi” yer alıyor. Yerli ve yabancı sanatçıların yerleştirme, heykel, desen ve performans-video eserlerinden oluşan sergi 17 Ocak 2022 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.