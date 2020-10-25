Binlerce yıl tatlanıp çeşitlendi

Hititler’den Ege Şehir Devletleri’ne bir çok toplum için oldukça değerli olan üzümün şırasını Rasulullah (s.a.v.) ta severek içermiş.

MENŞURE ÜLKÜ SOLAK

Tarihi buğday kadar eski üzüm, anavatanı Kafkasya olan bir bitkidir. Binlerce yıl önce Kafkasya’da ve Kuzey Doğu Karadeniz kıyılarında yetişip, Anadolu’ya yayılmış, burada çok sevilmiş ve hem içecek, hem de yiyecek olarak sofraların vazgeçilmezi olmuştur. Dünyada 15 bin çeşidi olduğu tahmin edilen üzümün, bin 200 türü Anadolu’da yetişmektedir. Bunların yaklaşık 60 çeşidi tarıma kazandırılmış ve seri üretimi yapılabilen çeşidiyken geriye kalanı yöresel bazda varlığını sürdürüyor. Bazılarıysa çatalkarası gibi, sadece şiirlerde ömrünü sürdürmekte. Anadolu’da bereket sembolü olan üzüme dair bir çok buluntu var. Hititler’den Ege Şehir Devletleri’ne bir çok toplum için oldukça değerli olan üzümün şırasını Rasulullah (s.a.v.) ta severek içermiş.

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ÇEKİRDEKLİ ÜZÜMÜ TERCİH EDİN

Yapısındaki tanen, şeker , A, C ve B grubu vitaminler ile minerallerin yanı sıra, güçlü bir antioksidan olan resveratrolü bulundurması, lutein adlı organeli taşıyor olması, onu yaşlanma karşıtı ve antikanserojen bir besin haline getiriyor. Mümkünse üzümün çekirdeklisini tercih edelim çünkü çekirdekleri bu antioksidanları daha fazla taşıyorlar.

Üzüm şıra halinde içeceğimiz, sirke ile salata ve turşularımızın tadı, kuruttuğumuzda tatlımız. Üzüm denilince aklımıza pekmez, orcik, pestil, bulamaç ta gelir. Yaz sofralarında peynire eşlik eder, serin içeceklere dönüşür. Aynı zamanda pilavlardan helvalara bir çok yiyeceğimizin içinde ekstra bir lezzet vericidir. Hem lezzet, hem serinlik, hem de sağlık için bu mevsimde üzümü sofralarımızdan eksik etmeyelim. Bugün, daha önce denemediğimiz bir kaç üzümlü tarif ile sofralarımızı şenlendirelim istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

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Üzümlü Tavuk

Malzemeler

- 4 tavuk göğsü

- Bir kuru soğan

- 2 salkım çekirdeksiz siyah üzüm

- 2 dilim pastırma

- 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

- Bir tatlı kaşığı tuz

- Bir fincan zeytinyağı

- Bir tatlı kaşığı un

- Bir su bardağı tavuk suyu

- Bir çay kaşığı karabiber

- Bir çay kaşığı kişniş

- Bir çay kaşığı şeker

Yapılışı

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Tavuk göğüslerini bir bıçakla enine iki üç kez çizelim.Kızdırdığımız tavada her iki yüzünü kızartalım.Tavada kalan et bulaşığına soyulmuş bir bütün soğanı ikiye bölerek atalım. Un ve yağ ilave edelim, 5 dakika kavuralım.Soğanı çıkartıp sirke ve şekeri ekleyelim. Tavuk suyunu ilave edelim.Üzümleri taneleyelim. Tuz, karabiber ve kişniş ve üzümleri ekleyelim. Hazırladığımız sosu tavuklarımızın üzerinde gezdirip servise alalım. Afiyet olsun.

Üzüm Karamel

Malzemeler

- 300 gram iri taneli sert üzüm

- Bir su bardağı kıyılmış fındık

- 4 yemek kaşığı krema

- 50 gram tereyağı

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- Bir su bardağı toz şeker

- Yarım çay bardağından bir parmak fazla su

- Bir çay kaşığı limon suyu

Yapılışı

Şekeri su, limon suyu ile birlikte bir küçük tencerede eriyene kadar ısıtalım.Koyu bir renk almaya başlayınca ocağı kısalım ve tereyağını ilave edip karıştıralım.En son kremayı ekleyerek kıvamı almasını sağlayalım.Üzümleri bir kürdana geçirelim ve karamele batırıp ardından toz fındığa bulayalım.Karamelli üzümleri bir alüminyum folyo üzerine dizip yarım saat dinlendirelim.Afiyet olsun. * İsterseniz eritilmiş çikolata ya da hazır karamel sos kullanabilirsiniz.

Üzüm Salatası

Malzemeler

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- 500 gram üzüm

- 200 gram krem peynir veya labne peyniri

- 100 gram çiğ krema

- Bir fincan toz şeker

- 100 gram ceviz içi

- Bir tatlı kaşığı toz tarçın

Yapılışı

Üzümleri yıkayıp saplarından ayıralım. Çiğ krema, krem peynir ve toz şekeri çırpalım.Üzümleri kremalı karışıma iyice bulayıp buzdolabında 20 dakika dinlendirelim.Cevizleri orta irilikte kıyalım.Tarçın ve cevizi üzüm salatamıza ilave edelim.Afiyet olsun.