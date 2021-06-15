Hayat Bir dostluk hikayesi
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Bir dostluk hikayesi

Hayatın onun için bambaşka bir yaz planı olduğunu nasıl tahmin edebilirdi ki?. Severek okunan kitapların yazarı Nehir Yarar’ın sonu gelmeyen didişmelerden doğan bir dostluğun ilmek ilmek işlendiği, unutulmaz bir yaz hikâyesi minik okurların bu yaz elinden düşmeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir dostluk hikayesi
Yine mi Sen, Nehir Yarar, İthaki Çocuk Yayınları

Nehir Yarar’ın çocuklar için kaleme aldığı Yine Mi Sen? Kitabı çocuklar arasında dostluğu anlatıyor. Konusu hepimizin başından geçen hikayelerden ilhamla yazılmış: Sulu şakalarıyla ünlü sınıf arkadaşı Utku’yla aylarca aynı sırada oturmak zorunda kalan Yankı, yaz tatili geldiğinde, başa bela sıra arkadaşından kurtulduğuna çok mutluydu. Halasının küçük bir tatil kasabasındaki evinde sakin ve keyifli bir yaz tatili geçirmeyi hayal ediyordu.

Hayatın onun için bambaşka bir yaz planı olduğunu nasıl tahmin edebilirdi ki?. Severek okunan kitapların yazarı Nehir Yarar’ın sonu gelmeyen didişmelerden doğan bir dostluğun ilmek ilmek işlendiği, unutulmaz bir yaz hikâyesi minik okurların bu yaz elinden düşmeyecek.

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