Bir Filistin her daim olacak

29 Aralık’a kadar sürecek olan festival, “Bir Filistin vardı bir Filistin gene var” mottosuyla yola çıktı. Festivalin açılış töreninde Filistin edebiyatına ömür veren usta edebiyatçılara ve ülkemizde Filistin’e dair edebi çalışmalar yapan kıymetli isimlere ödülleri takdim edildi. Festivalin açılış töreninde konuşan TYB Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Filistin konusunun kültür, sanat ve sinema gibi her alanda yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da Filistin davasının kültürel cephesini boş tutmamak adına bir şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.
BU TAKDİRİ UNUTMAYACAĞIZ
Festivalde ödül alan ünlü Filistinli edebiyatçı İbrahim Nasrallah, Filistin'in her zaman edebiyatçılarıyla onur duyduğunu ve onurlandırıldığını belirterek, "Bugün bana verdiğiniz ödülle beni şereflendirmenizle, aslında Filistin halkını ödüllendiriyorsunuz" dedi. Açılış töreninde ayrıca Nasrallah’ın yanı sıra Filistin edebiyatının Türkiye’de tanınması noktasında hizmetlerinden ötürü Peren Birsaygılı Mut’a, Filistin edebiyatının önemli şairlerinden Zuheyir Ebu Şeyb adına Servet Sena Çelik’e, Mahmut Şukayır’ın adına Filistinli yazar Kassam El Halil’e ödül takdim edildi. Bir hafta boyunca Rami Kütüphanesi’nde misafirlerini ağırlayacak 15. İstanbul Edebiyat Festivali’nin programları, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.