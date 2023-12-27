Bir Filistin her daim olacak

29 Aralık’a kadar sürecek olan festival, “Bir Filistin vardı bir Filistin gene var” mottosuyla yola çıktı. Festivalin açılış töreninde Filistin edebiyatına ömür veren usta edebiyatçılara ve ülkemizde Filistin’e dair edebi çalışmalar yapan kıymetli isimlere ödülleri takdim edildi. Festivalin açılış töreninde konuşan TYB Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Filistin konusunun kültür, sanat ve sinema gibi her alanda yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da Filistin davasının kültürel cephesini boş tutmamak adına bir şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.