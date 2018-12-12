Hayat Bir Osmanlı mücahidi Zenci Musa
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

​Bir Osmanlı mücahidi Zenci Musa

Bir Osmanlı mücahidi Zenci Musa

Sudan’da doğup Üsküdar’da Özbekler Tekkesi’nde vefat eden bir halk kahramanı Zenci Musa’nın hayat hikayesinden yola çıkan İsmail Bilgin “Zenci Musa-Kuşçubaşı Eşref’in Sağ Kolu” adlı bir roman kaleme aldı.

Yeni Şafak
Zenci Musa
Zenci Musa

SAMET ŞAHİN

“Eşref Bey’in emireri zenci Musa / İsa Peygambere omuzlarını ödünç verir / Ve Peygamber bu sayede göğe tırmanabilir…” Mehmet Akif Ersoy

Tarih bizlere genellikle zorlu savaşları, büyük komutanları, şanlı zaferleri ve akıllıca uygulanan stratejileri anlatmaktadır. Bu sayılanlar üzerine ciltlerce kitaplar yazılmış ve uzun övgüler dizilmiştir. Ancak tarihin bazı dönemlerinde öyle insanlar vardır ki yaptıklarıyla, söyledikleriyle ve yürekleriyle insanların içlerine işlerler ve tarih sahnesinde yerlerini alıp usta şairlerin şiirlerine bile konu olabilirler. İşte Kuşçubaşı Eşref Bey’in emireri Zenci Musa da böyle biriydi. İsmail Bilgin’in kaleminden roman türünde bizlere anlatılan “Zenci Musa Kuşçubaşı Eşref’in Sağ Kolu” isimli çalışma Timaş Yayınları’nın katkılarıyla bu ay kitapseverlerin beğenisine sunuldu. Eser, meraklıları için oldukça farklı bir hikayeyi, kendine has bir biçimde aktarıyor.

OKUR HİKAYEYE ORTAK OLUYOR

Eser daha ilk sayfalarından itibaren okuyucuyu içine çekerken İsmail Bilgin’in akıcı üslubu ve edebi tarzı sayesinde hikâyeye ortak olmamızı sağlıyor. Aslen Sudanlı olan ve Girit’te bir Türk mahallesinde başlayan Zenci Musa’nın hayatı Trablusgarb’tan Balkanlar’a, Yemen çöllerinden Anadolu’ya ve en son İstanbul’da Kurtuluş Savaşı’na destek olurken hastalığı nedeniyle inzivaya çekildiği Özbekler tekkesine kadar uzanıyor.

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İSMİ AZ BİLİNEN KAHRAMANLARDAN

Zenci Musa, Teşkilat-ı Mahsusa Reisi olan Kuşçubaşı Eşref Bey ile Libya çöllerinde İtalyanlara karşı gösterilen mücadele sırasında tanışmış, savaşta gösterdiği başarılardan sonra Eşref Bey’in sağ kolu olmuş ve o günden sonra her görevde komutanının yanında yer almıştır. Öyle ki Balkan Harbi sırasında Edirne’nin geri alındığı savaşta Zenci Musa ön saflarda savaşmış, devletin ve milletin nerede ihtiyacı varsa Musa orada olmaya gayret göstermiştir. Romanda Zenci Musa’yı bazen komutanı Kuşçubaşı Eşref ile gizli bir görev için Arap çöllerinde 300 bin altını Yemen’e ulaştırmaya çalışırken bazen Karaköy limanında hamallık yaparken bazen de İstiklal Harbi için Anadolu’ya silah kaçırılmasına yardım ederken buluyoruz.

Kut’ül Amare, Kuşçubaşı Eşref, Elveda Balkanlar ve Medine Müdafaası romanlarıyla okuyucusunun beğenisini kazanan İsmail Bilgin yine tarihimizde ismi az bilinen kahramanlardan biri olan Zenci Musa’nın öyküsünü “Zenci Musa Kuşçubaşı Eşref’in Sağ Kolu” isimli kitabıyla ve eşsiz anlatımıyla bizlere sunmaktadır.

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