Bir şiir bir eğitim hamlesi

Kevser Tekin Ünver

Duymasını bilene neler söyler mevsimler. Bazen yağmur olup usul usul fısıldar kulağa, bazen dallarından sarkan güneşle tebessüm eder, bazen de kar taneleri olup doludizgin düşer yeryüzüne. Dinlemesini bilene konuşur mevsimler. Tıpkı Hüseyin Akın’ın son kitabı “Tipide Koşu”da olduğu gibi, kapağına baktığınızda elinizi titretecek ama okudukça içinizi ısıtacak bir mevsim konuşması tadında.

Şûle Yayınları’ndan 2022 yılında çıkan bu kitap iki bölümden oluşuyor. Şairin seksen altı sayfaya sığdırdığı şiirlerden ilki, kitaba da ismini veriyor ayrıca. Ve şiiri ithaf ettiği kişi de oldukça mânidar: Şairin yakın zamanda ebediyete uğurladığı anneciği. “Anne ölür biter uyku nöbeti…” dizesinden bizlere verdiği mesajla tipiye karşı savunmasız bırakıyor okuru. “Kenardan izleyen” ve “Kendine tanık” olmak üzere iki bölümden oluşan kitap, toplamda tesbih tanesi kadar şiiri barındırıyor içinde. Otuz üç şiirin içinde bunu en iyi hatırlattığı yer ise belki de “Zarar Ziyan” adlı şiirinde geçen “insan doğar, acıkır, şiir yazınca geçer” dizesidir. Yazdıkça mı geçer, yoksa sustukça mı azalır bilinmez ama şair, bunların geçmesi için yazmayı durdurmuşa benzemiyor hiç: “Az ışık lütfen, az ateş, az insanlık, az nefes.” Demek ki yazdıkça da geçmiyormuş. Bazen bir insandan medet ummaktan daha güzel olan başka bir şeyin de var olduğunu “İnsandan daha cömert limon ağacının altı” dizesinden anlıyoruz. Kar demeden, tipi demeden, beyaz bir vahaya yüzümüz çatlarcasına koşarken her bir tane eğilip kulağımıza bir şeyler söylesin istiyoruz. Şairin de sona doğru dediği belki de böyle bir şeydir: “Ne solo şarkılar ne kısa filmler. Bir fısıltıyız biz kimseler duymaz.” Akın’ın bu son şiir kitabı kulağınıza fısıldayacak nice güzelliklerle raflarınızı süslemeye hazır…

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Bunu Bana Öğretmediniz

Hüseyin Akın

Şule Yayınları

2022

247sayfa

ANNE KÜLTÜRÜ VE BABA BİLGİSİ

Hüseyin Akın’ın ekim ayını bereketle kapattığını söylersek isabet olur. İkinci kitabı kendisinin eğitimci kimliğiyle ortaya çıkardığı bir eser. “Bunu Bana Öğretmediniz” üç ana bölümden oluşur. Bölüm adları da kitabın ismi kadar ilgi çekici. “Anne Kültürü”, “Baba Bilgisi” ve “Dışarıdan Bitirme. İnsanlık var olduğundan beri kabul gören en yaygın ifade hiç şüphesiz, eğitimin anne karnında başladığı ve babayla sürüp gittiğidir. İlk sözcükleri, göz temasıyla bir şeyler anlatabilmeyi, ilk duaları hep annelerden öğrendiğimiz doğrudur. Eğitimin üzerine çok şey söylenip yazıldı bugüne değin. Ama Akın’ın bana öğretmediniz dediği şeyler neler olabilir acaba?

Rahmet olsun, Üstâd Sezai Karakoç’un hafızlarda kazılı bir dizesi var “Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz” diye. Akın’ın kendi hayatından kesitlerle anlattığı eğitim yolculuğunda bizlere de öğretilmeyenleri görmek mümkün. Bunu “Bir eğitim hamlesi başlatmak şart” diye dile getiriyor yazar.