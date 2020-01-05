Bisiklet detayları gösterir

Pedal pedal dünyayı gezen Hakan Kayışlıgil, bir yandan yeni yerler keşfediyor bir yandan da ortak geçmişe sahip olduğumuz ülkelerdeki Türk izlerini arıyor. Lübnan’dan Bosna’ya, İran’dan İtalya’ya otuzdan fazla ülkeyi bisikletiyle dolaşan Kayışlıgil, bisikletini adeta zaman makinesi gibi kullanıyor. Pedal Beygiri lakaplı gezginden bisiklet sırtında yaşadığı anıları dinledik.

İnşaat mühendisi iken bisiklet maceranıza nasıl başladınız? Bu tutku sizin için ne ifade ediyor?

Bu tutku benim yaşam sevincim. Mesleğimde istediğim noktaya geldikten sonra baktım ki insan hangi işi yapıyor, hangi başarılara imza atıyorsa atsın mutlaka rafine hobilere sahip olmalı. Bisiklet sayesinde sağlıklı kalabilyor, çevreye duyarlı olabiliyorum. Kendi gücümle seyahat etmenin verdiği haz bir başka. Gittiğim yerlerdeki sosyal hayatı en iyi şekilde analiz edebiliyorum, toplumun her katmanına temasta bulunabiliyorum. Ayrıca bisiklet bir zaman makinesi. Halep, Tunus, Fas’a giderseniz ara sokaklarda Osmanlı dönemine dönersiniz. Erbil Süleymaniye’de eski Türk adetlerini görüp o devirleri yaşayabilirsiniz. Gagavuz Türkleri’yle sohbet ederken Orta Asya Türkleri zamanına gidersiniz. Bu sebeplerden dolayı bisiklet gibi keyifli, sosyal, çevre dostu bir hobi sahibi olmaya karar verdim.

Hakan Kayışlıgil

DOĞAYI VE İNSANI YAŞATIYOR

Bisiklet yolculuklarınıza Şile, Silivri gibi kısa menzillerle başlıyorsunuz. Ülke gezilerine nasıl karar verdiniz?

Bisiklet yolculuklarına yaklaşık 20 yıl önce başladım. Önce evime yakın semtlere gittim, sonra yakın kasabalara, köylere... Birkaç bisiklet etkinliği ve festivaliyle daha büyük seyahatler için kendimi geliştirdim. Çadır, kampçılık, ilkyardım, beslenme gibi bisikletçiliğin olmazsa olmazlarını hep buralarda pekiştirdim. Daha sonra da ülkemi çevreleyen, ülkeme ortak deniz ve kara sınırları olan, ortak tarih ve geçmişe sahip yerlere gidip orada yaşayan insanların gözünden, ülkeme bakmak istediğim için yurt dışı turlara başladım. İlk olarak da Suriye’ye gittim. 30’dan fazla ülkeye bisiklet turları gerçekleştirdim.

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Hedefinizde neresi var?

Bisiklet, insanın algı hızında ilerleyen bir araç. Bu nedenle toplu taşıma veya otomobil gibi kapalı kutuların içinde beynimizin adapte olamayacağı hızlarda ilerlemek yerine, doğayı insanları, tarihi, sosyal hayatı en ince detayına kadar yaşarsınız. Sonraki turlarım için hedef koymadım ama Avusturalya, Yeni Zelanda fırsatı yalalarsam da kaçırmam.

800 KİLOMETRELİK TÜRKÇE ROTA

Türkiye’yle ortak geçmişe sahip ülkelerde neler yaşıyorsunuz?

Hepsinde ayrı bir yaşanmışlık var. Günümüz Türkiyesi, Osmanlı ve önceki Türkler hakkında konuşmalar geçti aramızda. Türk olmayan ama bir süre Türk idaresinde kalmış, örf gelenek, dil, kültür etkileşimi yaşadığımız Araplar, Ermeniler, Gürcüler, Farslar, Slavlar, Rumlar hep ilgi alanımdaydı.

Birkaç hatıra paylaşır mısınız?

Şam'daki Emevi Camii avlusunda bağdaş kurup üç ayrı minareden okunan ezanı dinledim, Hz. İsa’nın ineceğine inanılan beyaz kulenin altında Osmanlı tarafından 4 asır boyunca 24 saat bekletilen beyaz atı düşündüm, Beyrut sahilde garsondan Osmanlı askeri olan dedesinin hikayesini dinledim, İspanya’daki El Hamra sarayının bulunduğu tepeye çıkarken zamanın en ileri devleti Endülüs’ü hatırladım, Ukrayna Galiçya cephesindeki Rohatyn kasabasında Türk şehitliğinin yanlızlığına hüzünlendim, Moldova’da Gagavuz Türkleriyle tanıştım, Fransa’da Barbaros Hayrettin Paşa’nın top güllesini gördüm, Bulgaristan Kırcali’deki soydaşlarımızın bağını hissettim, Doğubeyazıt’tan Tahran’a 800 km Türkçe konuşarak bisiklet sürmenin gururunu yaşadım. Tarih birliğimiz olan tüm coğrafyalardaki izlerimize bizzat tanık oldum.

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Gittiğiniz ülkelere, turizm firmasıyla giden kişiden ne farkınız var?

Gittiğimiz ülkelerde bisiklet yolculuğu yaptığımız için halka ve oradaki sosyal yaşantıya ortak olabiliyoruz. Zira bisiklet yavaş yaşam ritminden dolayı, insan doğasına uygun hızlarda ilerleyen bir araç. Kan ter içinde biraz da bakımsız görünüşümüz nedeniyle insanlar bize acıyor. Bize yardım edip ekmeklerini paylaşmaya çalışıyorlar. Yani en basitinden, bir turistin Sultanahmet’te cebindeki paranın ağırlığına göre ağırlanması ancak aynı turistin Kars’taki bir kasabada cebinden beş kuruş çıkmadan Tanrı misafiri denip sofraya buyur edilmesi, baş tacı yapılması gibi muhteşem farklar var.

El işaretleri her yerde iş görüyor

Bisiklet gezileri size el işaretiyle anlaşmayı da öğretmiş. Bahsedebilir misiniz?

Gittiğiniz ülkelerin dilini hemen öğrenmenin imkanı yok. Otel ararken elleri kulağın birine götürüp gözleri kapamak, su isterken ağzı açıp eli bardak gibi yapıp lıkır lıkır sesi çıkarmak ve bazen de yumurtayı anlatmak için tavuk taklidi yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. İnanın bu işaret dili dünyanın her tarafında iş görüyor.

Yumurta için tavuk taklidi yaptım