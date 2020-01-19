Bisiklet sayesinde yaşadığımı hissettim

Dünya çevresini bisikletle en hızlı dolaşan ilk kadın olarak tarihe geçen Juliana Buhring, Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmıştı. Otuz yaşından sonra bisiklet sporuyla tanışan Buhring, hiçbir sponsor desteği olmadan 2012 yılında yola çıktı. Bisikletten kopmayan sporcu, birçok turnuvada derece elde etti. Dünya turunda yaşadıklarını “Rüzgara Karşı” adıyla kitaplaştırdı. Garaj Yayınları arasından Şeyda Odabaş çevirisiyle yayınlanan kitap, ilham verici yaşam öyküsüyle sadece bisiklet sporcularına değil, hayata yeniden başlayanlara örnek teşkil ediyor. Buhring’in diğer kitabı çocukluğuyla ilgili ve o da yayınlanmayı bekliyor. Joker filmiyle dünyanın dikkatini çeken Joaquin Phoenix’in de ailesiyle birlikte bir zamanlar bulunduğu Children of God adlı sapkın tarikatın elinden kurtulmasıyla hayatı değişen sporcu, kitabıyla tarikatın yok olmasını sağladı. ‘Rüzgarın Kızı’ olarak anılan Buhring ile anılarını ve bisiklet macerasını konuştuk.

Juliana Buhring ve İlker Nuri Öztürk

ORTAK YANLARIMIZI KEŞFETTİM

Küçüklüğünüzden bu yana birçok şehir gördünüz, bu seyahatler size ne kattı?

Ben kendimi tek bir ülkeye, tek bir kültüre ait hissetmiyorum. Birçok yer görmek, birçok kültürün içinde olmak bana, dünyayı daha bütüncül algılama imkânı verdi. Dünyanın diğer taraflarını gördükçe insanların birbirinden farklı olmadığını ve aramızdaki ortak yanları keşfettim. Bir yere bağlı kalırsanız yanlış düşünceler doğabiliyor. İnsanız, birbirimizden üstünlüğümüz yok. Empati kurmada zorlanmıyorum. Sorunları böyle aşmaya çalışıyorum.

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Çocukluğunuzda ailenizle birlikte bir tarikattaydınız. İlk kitabınız da bununla ilgili ve bahsi geçen tarikat kitabınızdan sonra dağıtıldı. Cesaretinizi nasıl topladınız?

Bu bir cesaret meselesi değildi. Bu benim için bir terapiydi. Yaşadıklarımı içimden çıkartıp kustuğumda onlara dışardan bakabilme gücüm oldu. Olayla arama bir mesafe koyabiliyorum. Benim ve ailemin başına gelenleri hatırlayıp üzüldüğüm zaman daha sakin şekilde değerlendirme yapabiliyorum. Yazmaksa büyük bir farkındalık kazandırdı.

İlk kitap sonrası nasıl tepkiler aldınız?

Yazdıktan sonra aldığım tepkileri bilseydim, belki de yazma cesaretini bulamazdım. Birçok saldırgan eleştiri aldım. Babam benimle konuşmadı. Ailemden insanlar sırtını döndü. Çok fazla olumsuz tepki aldım.

Joaquin Phoenix, ağabeyi River Phoenix, Rose McGowan, Christopher Owens da bu tarikattaydı. Karşılaşmanız oldu mu, olaylar üzerine konuşabildiniz mi?

Phoenix kardeşler ben doğmadan tarikattan çıkarılmışlar. Çünkü cinselliğin açıkça yaşandığı bir tarikattı. Fleetwood Mac grubunun baş gitaristi Jeremy Spencer oradaydı. Bizi istismar etmişti. Diğer isimlerle de görüşmem olmadı. Nereye ve neyin içine doğacağımızı bilemiyoruz. Yetişkin olduğumuzda ise hayatın bize getirdiklerine karşı tepki vermekte özgürlüğe kavuşuyoruz. Yani hayatın ne getireceğini seçemeyiz ama tepkimizi seçebiliriz mottosuna göre yaşıyorum. Geçmişime köle olarak kalmıyorum, yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenerek gelecek deneyimlerimi belirliyorum. Bisiklet de benim hayata olan tepkilerimden biriydi.

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BİSİKLETLE İYİLEŞTİM

Juliana Buhring

30 yaşında bisiklete başlıyorsunuz.Sebebi neydi?

Bir kazada sevdiğim adamı kaybettim ve depresyondaydım. Mutsuzdum, fazlasıyla yastaydım. Kendim için büyük bir şey yapmam gerekiyordu. Arkadaşım bisiklet turu yapacağını söylemişti ve ufak bir araştırma yaptım. Karşıma dünya rekoru kıran adam çıktı. Aradığımı bulmuştum, eğer bir tur yapacaksam bu dünya turu olmalıydı. Bisiklet sayesinde iyileştim. Sürdükçe içimdeki acıyı atabildim. Yaşadığımı hissetmeye başladım.

Seyahatinizdeki zorluklar nelerdi?

Türkiye’deki sokak köpekleri beni çok zorladı. Hindistan’da kaptığım hastalık beni çok zorlamıştı. Onun dışında bisiklet mekaniğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Sürekli bisikletim bozuluyordu, her parçası dağıldı, başına gelmeyen kalmadı.

Başarınızla gençlere örnek oluyorsunuz. Bu sorumluluk hakkında ne söylemek istersiniz?

Bisikleti önce kendim için sürüyorum. Birilerine model olmak gibi bir egom yok. Ancak bir şeyi ilk defa yaptım ve devamında da birçok başarılı kadın sporcu geliyor. Kar topu gibi büyüyerek, doğal bir şekilde oluyor her şey. Kişisel olarak bu konuda bir misyonum yok ama bir şeylere vesile olmak beni mutlu ediyor, gurur duyuyorum.

Seyahatin en etkileyici kısmı hangisiydi?

En zor anlar sonrası, benim için hep zevkli olmuştur.Sıkıntıları yendikten sonra kendimi çok güçlü hissediyordum. Amerika’daki Rocky Dağları’na tırmanırken çok yorulmuştum. Sıcakla birlikte çok zorlanmıştım. Zirveye çıktığımda ise kulağımda Mozart çalıyordu ve mutluluk gözyaşlarıyla muhteşem vadiyi seyrettim.

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