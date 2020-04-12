Biz bize yetmeyi biliyoruz

İyilik ve kötülük hareketleri sosyal medya hesaplarında net şekilde görünür hâle geldi. Bir kısım yaşlıların market alışverişini yaptı sessizce bir kısım yaşlılarla dalga geçtikleri videoları paylaştılar. Biz Bize Yeteriz kampanyası ise birliğin boyutlarını gösterdi. Marmara Üniversitesi İletişim Bölümü’nde görev yapan Dr. Yenal Göksun ile sosyal medyadaki salgın algısını, dayanışma ruhunu, sanal aktivizm, bilgi kirliliğini, gerçek ile sanal ayrımını konuştuk.

Yenal Göksun

Koronavirüs salgını, sizin gözleminizle, sosyal medyada nasıl karşılandı?

Sosyal medya her krizde olduğu gibi, doğru kullanan bireyler için toplumun yararına sonuçlar doğurdu. Sadece Türkiye’de değil, virüsle mücadele eden diğer ülkelerde de sosyal medya sayesinde bireyler, sosyal etkileşimlerini sürdürerek hem iletişimi korudu hem de salgın hakkında farkındalık oluşturdu. Olumsuz olayların eleştirilmesi, doğru hareketlerin takdir edilmesi sağlandı. Yani aslında toplumsal sağduyu korundu. Çeşitli ağlar vasıtasıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştirildi. Örneğin üç boyutlu yazıcı kullanıcılarının bir ağ oluşturarak ihtiyaçlar çerçevesinde üretim gerçekleştirmesi en güzel örneklerden biri. Ya da ihtiyaç sahibi bir ailenin ihtiyaçlarının sosyal ağ tarafından organize edilerek karşılanması.

TEHDİTLERE KARŞI ETKİLEŞİM ARTMALI

Toplum ve yöneticiler arasında da bir yakınlık kurdu mu?

Evet, sosyal medya aynı zamanda hükümetlerin salgın karşısında aldıkları önlemlerin sorgulandığı ve müzakere edildiği bir ortam sundu. Bu da resmi verilerin, kullanıcılar tarafından paylaşılan veriler ile teyit edildiği ya da sorgulandığı daha şeffaf bir süreci beraberinde getirdi. Sosyal medya alternatif bilgi kaynağı olarak da işlev görüyor. Ancak her zaman karşılaştığımız dezenformasyon ve manipülasyon büyük bir tehdit oluşturuyor.

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Nasıl bir tehdit?

Bireyler, sosyal medyada takip ettikleri hesaplar yoluyla kendilerine özel bir bilgi akışı oluşturuyor. İşte bu bilgi akışı her bireyin zihninde, gerçeklikten farklı ya da kopuk olan bir dünya resminin yaratılmasına sebep olabiliyor. İnsanlar aşırı endişe ve korkuya kapılarak yanlış kararlara varabilir. Örneğin bir yıl tüketse bitiremeyeceği kadar makarna stoklamak irrasyonel bir eylem. Ya da ellerini yara yapacak kadar kolonyaya maruz bırakmak. Bireylerin duygusal tepkileri sonucu ortaya çıkan irrasyonel tercihleri sadece kendilerine yönelik değil, diğer bireylere yönelik tehdide de dönüşebiliyor. Irkçılık, ayrımcılık, nefret söylemi gibi vakalara daha sık rastlayabiliyoruz. Sosyal medya, bu söylemlerin kolaylıkla yer bulabileceği ve yaygınlaşabileceği bir ortam sunuyor. Aşırılıkçı söylemlere karşı tek önlemimiz toplumun sağduyusuna geri dönmek. Bu nedenle sosyal etkileşimi korumak ve arttırmak gerekiyor.

Biz Bize Yeteriz kampanyası, akşam 9 alkışları, film, kitap tavsiyeleri, #evdekal paylaşımları birliğin göstergesi. Salgına karşı oluşan birlik hakkında ne söylenebilir?

Olağanüstü durumlarda ortak tutumlar geliştirmek toplumsal birlikteliğimizi de pekiştiriyor. Sosyal medya sayesinde yaygınlaşan paylaşımlar, hayat koşturmacasında unuttuğumuz bazı değerlerin yeniden gündeme gelmesini de sağlıyor. Evde ekmek ve yoğurt yapmak bir trend haline geliyor. Komşuya ve yaşlılara yardım etmek hatırlanıyor. İnsanın doğayla mücadele üzerine kurguladığı yaşam tarzının yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Doğaya saygılı bir yaşamın mümkün olduğunu görüyoruz. Kapitalizmin dayattığı tüketim alışkanlıklarının anlamsızlığını görüyoruz. Haz peşinde koşan tüketim kültürünün bir alternatifinin mümkün olduğunu açık biçimde görebiliyoruz. Bunların hepsi toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor diyebiliriz.

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YAŞLI İMGESİNDEKİ DEĞİŞİM

Birlik nasıl iyi bir göstergeyse 65 üstü büyüklerimize yapılan bazı saygısız paylaşımlar, tepkiler de gördük. Bu durumu nasıl okumalıyız?

Suçu sadece internet nesline atarak kurtulamayız bu durumdan. Yaşlılara sokağa çıkmayın demek bir zorunluluğun ifadesidir. Öncelikle onların sağlığı ve güvenliği için gerekli. Ancak bunu uygulama sorumluluğu sadece yaşlılara değil, bütün topluma aittir. Geleneksel anlamda yaşlılarımız toplum nezdinde hayat tecrübesine sahip, fikirlerine saygı duyulan ve bilgisinden yararlanılan kimseler olarak konumlandırılır. Bu bilge kişiler deneyimlerini toplumun yeni üyeleriyle paylaşarak norm ve değerlerin sürekliliğini de sağlar. Ancak modern toplumda bilginin kaynağı değişmiştir ve bu sistemde yaşlılar bakıma muhtaç, izole edilmiş ve söylediklerinin değeri kalmamış bir konuma indirgenmiştir. Bu kriz örneğinde karşılaştığımız olumsuz olaylar, modern toplumdaki yaşlı imgesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Yaşlılar söz dinlemiyor deniliyor. Aslında yaşlılarımız evde kaldıklarında onları dinleyecek ve onları anlayabilecek gençler olmadığı için dışarıya çıkarak kendi yaşıtlarıyla sosyalleşmek zorunda kalıyorlar. Burada bir suçlu varsa yalnızlaştırılan ve izole edilen yaşlılarımız değil, onlarla vakit geçirmeye tahammül edemeyen toplumun diğer üyeleridir. Yaşanan üzücü vakalar bu konuda belki toplum olarak yeniden düşünmemizi ve yaşlılarımıza gereken değeri vermemizi sağlayabilir.

Sosyal medyada yaygın olan bilgi kirliliğini nasıl önleyebiliriz?

Bilgi kirliliğine karşı kendi önlemlerimizi alabiliriz. İlk olarak kriz durumlarında resmi açıklamaların dikkate alınması gerekir. İkinci olarak dijital medya okur yazarlığının geliştirilmesi, bizim yanlış bilgiye ve manipülasyona karşı farkındalığımızı arttıracaktır. Üçüncü olarak ise sosyal medya kullanımını sınırlandırmamız gerekebilir. Sürekli bilgi bombardımanına maruz kalmak bizim gerçeklik ile kurduğumuz ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Kendimizi çaresiz, yalnız, anlamsız hissetmemize neden olabilir. Özellikle çocuklarda ve gençlerde kimlik bunalımına sebebiyet verebilir. Bu nedenle her yaşa uygun düzeyde kullanım süresi belirlenmeli ve buna olabildiğince uyulması gerekir.

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SANAL AKTİVİZM GERÇEĞİ ETKİLİYOR

Çoğu kişi #evdekal paylaşımı yapıp deniz kenarına, ormanlara gidiyor. İnsanların akıllarında gerçek ve sanal ortam ayrımı mı bu sizce?

Slacktivism diye bir kavram var, tembel aktivizmi. İnternette hashtag kampanyasına katılarak ya da elektronik kampanyalara imza atarak sosyal sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizi düşünebilirsiniz. Örneğin #kadıncinayetlerineson paylaşımı yaptığınızda büyük bir sorumluluk bilincine sahip olduğunuzu gösterip tatmin olursunuz ancak gerçek toplumsal ilişkilerde bir değişiklik yapmazsanız bunun bir anlamı olmuyor. Sanal aktivizm, gerçek dünya aktivizmini zedelemektedir. Karşılaştığımız durum, bana kalırsa, dijital aktivizme aşina yeni insan modelinin sorumluluk bilincindeki değişimdir.

Dijitalleşme, bireylerin sanal dünyada yeni benlikler inşa etmesine imkan sundu. Yani gerçek dünyada ne olduğunuzun artık önemini yitirdiği, dijital dünyadaki temsilinizin yani sanal benliğin önem kazandığı bir sosyal ağ ortaya çıktı. Örneğin çok mutsuz bir insan olabilirsiniz ama sosyal medyadaki görünümünüzde çok mutlu bir imaj çizebilirsiniz. Aslında dijital medya, bize hep yaşamak istediğimiz – ya da bize dayatılan – yaşam tarzını sanal dünyada yaratma imkanı sunuyor. Bu nedenle insanların sosyal medya paylaşımları ile gerçek hayat deneyimleri birbirinden çok farklı olabiliyor. Evdekal paylaşımlarında gözlemlediğimiz durum da bunun bir sonucudur. Ancak salgın konusunda sosyal medyada farkındalık giderek artıyor.

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Bunun sonucu olarak artık deniz kenarından ya da ormandan paylaşım yapmak da cool / çekici gelmeyecektir. Bu yüzden yeni sosyal medya trendleri önemli. Evde ekmek ve yoğurt yapma akımlarının yaygınlaşması dijital bireyin bir anlamda gerçekten doğayı hatırlamasına yardım edecektir kanaatindeyim.

Batı yetersiz kaldı

Koronavirüs salgını ilk olarak Çin’de yayıldığında diğer ülkelerde milliyetçiliğin yükselişine şahit olmuştuk. Tüm Çinliler yarasa ve köpek yiyen insanlar olarak zihinlerde yer edinmişti. Ancak ne bütün Çinliler yarasa yiyordu ne de yarasa yemek Çin’e mahsus bir durumdu. Kriz durumlarında karmaşık olayları anlamlandırmak için çoğunlukla basitleştirilmiş medya temsillerini referans alırız. Bireyler, yaşananları anlamlandırma çabasına giriştiğinde simgelerden yola çıkıp düşman inşa ederler. Dolayısıyla medyada yer alan simgeler, tehdit algısının da bir göstergesidir. Batı medyasındaki koronavirüs haberlerinde Türkiye ve İslam imgelerinin kullanılması, Batı’nın düşman ve tehdit algısının bir tezahürü olarak okunabilir. Korona virüs salgını karşısında yetersiz ve çaresiz kalan Batılı devletler, bu süreçte birbirlerine yardım edemiyor. Bugüne kadar öne çıkardıkları uygarlık ve birlik söylemlerinin boş olduğu anlaşılmıştır. Bu yetersizliğin ve başarısızlığın örtbas edilmesi için Batı her zaman olduğu gibi İslam karşıtlığı argümanını kullanmış ve simgeler yoluyla bunu dolaşıma sokmuştur. İlginç olan İslam karşıtı söyleminin Türkiye’de de destekçi bulmasıdır. Ama İslam ile bilimi karşıt kutuplara yerleştiren bazı kanaat önderleri ortaya çıksa da destekçi bulamamıştır.

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İletişim süreci başarılı

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın süreçle ilgili iletişimi hakkında ne söylemek istersiniz? Başarılı bir süreç mi geçiyor şu an?