Biz kazanalım sen mutlu ol

Soğuk havalar hala hükmünü süre dursun, moda haftalarından esen sıcak rüzgarlar moda severlerin içini ısıtmaya ve 2020 yaz koleksiyonları mağaza vitrinlerinde yerini almaya başladı bile. Lüks markaların görücüye çıkan koleksiyonları ilgi çekmeye devam etse de takipçilerini asıl heyecanlandıran, markanın sürpriz işbirlikleri ve çıkaracağı “limited” ürünler. 2004 yılında Karl Lagerferfeld’in H&M için hazırladığı koleksiyonun satışa sunulmasının dakikalar sonrasında tükenmesinin ardından moda dünyası yepyeni bir pazarlama yöntemi ile tanışmış oldu.

MODACILARLA İŞ BİRLİĞİ

Bir çok firmanın pazarlama takvimine giren işbirliklerine her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. X işareti ila ifade edilen iş birlikleri, ünlü tasarımcılar X hazır giyim markaları, ünlü isimler X lüks markalar ve sanatçı X marka iş birlikleri olarak birkaç klasmanda imzalanan ortaklıklar taraflar açısından farklı kazanımlara hizmet ediyor. Dünyaca ünlü tasarımcıların “ulaşılabilir” markalar için hazırladığı kapsül koleksiyonlar daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflerken, iş birliği yapan markaların ise bilinirliğini artırıyor. Koton markası tasarımcı Zeynep Tosun’dan sonra ünlü fenomen Arzu Sabancı ile yaptığı iş birliği sayesinde özenle hazırlanmış tasarımları daha ulaşılabilir fiyatlara daha fazla kitleye dokunabiliyor. Bazı iş birlikleri beklenilen başarıyı göstermese de, Forbes dergisi “ünlü iş birlikleri”nin 50 milyar dolarlık dev bir sektör haline geldiğini duyurdu. Kuşaklar arası farklılıkların birkaç yıla düştüğü hızlı çağımızda, lüks markanın tasarımlarını özellikle genç nesle ulaştırmak için bu neslin idolleri ile ortaklık yapmak popüler bir pazarlama stratejisi haline dönüştü.

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FENOMENLER DEVREYE GİRDİ

Yeni neslin modaya olan merakı ve sokak modasının hızla yükselen trend olması lüks markaları müzik, sinema, spor dünyasının hitleri ve sosyal medyanın fenomenleri ile çalışmaya teşvik etti. Bunlara örnek, son zamanların ses getiren işbirliklerinden biri de Addidas’ın Kanye West ile yaptığı ortaklık. Ünlü Hip Hop’cının tasarladığı Yeezy koleksiyonu gençler arasında büyük ses getirdi. Addias’ı sadece yılların spor giyim markası olmaktan çıkarıp, hip hop severleri ve genç kitleyi peşine taktı. Adidas ve İtalyan lüks moda evi Parada sürpriz ve akıllıca ortaklığa imza atarak yeni bir ayakkabı çıkaracaklarını duyurdular. Yine Off-White’ın kurucusu ve Louıs Vuittion erkek giyiminin kreatif direktörü başarılı tasarımcı Virgil Abloh’un, lüks marka için tasarladığı ayakkabı şimdiden genç moda takipçileri için bir arzu nesnesi olmayı başardı. Vetemens X Rise of Skywalker, Louis Vuittion X League of legends ve Gucci X Disney iş birlikleri, yeni kuşağın peşinden koştuğu gösteri dünyasının devleriyle, bu kitleye ulaşmaya çalışan lüks markalarn iş birliklerine en güzel örnek. Gün geçmiyor ki bir video oyunnudan ya da sinema filmden ilham almış giysi ve aksesuarlar aynı anda mağaza raflarında yer almasın.

Moda dışında gıda, otomotiv ve gayrimenkul gibi farklı alanlar da faaliyet gösteren sektörlerde tasarımın gücünden destek alarak, sınırlı sayıda üretimleri ile bir arzu nesnesi olmayı başarabiliyorlar. Bunlara en güzel örnek ise Mercedes-Benz’in yıllardır dünya moda haftalarına sponsorluk yapıyor olması. Her iki sektörde lüks üretim yapıyor ve hedef kitleleri ortak. Otomobil markasının sponsorluğun da yapılan renkli Showlar, markanın sanat ve tasarımla iç içe tavrını destekliyor ve konumlandırmasını parlatıyor. Yine otomotiv sektörünün bilinen markası Goodyear gençlerin popüler markası Pull&Bear ile yaptığı ortalık ile otomotiv markasını küresel alanda tanınan ve tercih edilen, dinamik bir yaşam markası konumuna yükseltmeyi amaçladıklarını bildirdiler. Bu program kapsamında hazırlanan Goodyear vintage t-shirtler, gömlekler ve Jeanler dünyanın dört bir yanındaki Pull&Bear mağazalarında satışa sunuldu. Gıda sektörünün devlerinden Coca-cola, dünyaca ünlü Manolo Blahnik ve Matthew Williamson gibi tasarımcılara hazırlattığı “özel şişe koleksiyonları” ile markasına yeni bir görünüm ve heyecan kazandırırken; 150 doları bulan tek şişe fiyatları ile bir çok moda tutkununun koleksiyoner olmasına sebebiyet verdi.

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Ece ve Ayşe Ege kardeşler yaptıkları tasarımlarla sadece giyim sektöründe değil tasarımlarıyla öne çıkmıyor.

Tasarım ve ünlü isimler buluşuyor

Aynı şekilde Şişecam topluluğunun ilk golabal markası olan Nude, Irıs Apfel, Ron Arad, Alev Ebüzziya gibi Türkiye’den ve Dünyadan önde gelen tasarımcı ve moda ikonları birlikte çalışarak, özel tasarım ürünleri ile üst segment müşterilerine hitap etmeye başladı. Başarılı Dice Kayek markasının ünlü tasarımcıları Ece ve Ayşe Ege kardeşler tarafından tasarlanan Uludağ Premium şişeleri markayı yükselterek marka-moda sinerjisine çok başarılı bir örnek oluşturdu. Giyim tasarımcısı Abloh’un İKEA le işbirliği sonucu sıra dışı bir koleksiyona daha imza atarak avangart tasarımlarını dekorasyon ile buluşturdu. Yenilikçi ve genç çizgisini masa, sandalye, ayna ve yatak tekstiline yansıtan tasarımcı İKEA markasına bir heyecan ve stil getirdiği bir gerçek.

YENİ MÜŞTERİ YENİ HEYECAN

Peki bu işbirliklerin asıl kazananı kimler?

Marka-Moda ya da Marka Tasarımcı/ünlü işbirliklerinde, beraber oluşturdukları dönemsel pazarlama, PR ve satış etkisi tek tek başarabileceklerinin çok ötesinde.Bu strateji şirketin bilinirliliği ve marka imajının yanı sıra satışları da ciddi oranda tetikliyor. Hazır giyim markaları ile tasarımcı iş birliklerinde marka kendisini bir üst segmentte konumlandırabiliyor. Ortaklıkların özellikle lüks markalar arasında artarak devam etmesi ise, yeni hedef pazarlara ulaşmak ve sadık müşterilerine yeni, heyecan verici ve farklı bir şey sunmak amaçlı. En nihayetinde kazanmak üzere kurgulanmış Moda sektörü gücünü doğru iş birlikleri ile artırarak birbirlerinin eksik yanlarını tamamlıyorlar ve bu Kazan-Kazan ilişkisine dönüyor. 2017’de Louis Vuttion New York merkezli paten markası Supreme ile işbirliği sonucun da LV’nin moda ve deri ürünleri geliri yüzde 21 artışla 15,4 milyar avroya yükselmişti.

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Addidas’ın Kanye West ile yaptığı ortaklık. Ünlü Hip Hop’çının tasarladığı Yeezy koleksiyonu gençler arasında büyük ses getirdi.

MÜŞTERİYE DUYGUSAL HAZ HİZMETİ

Bu iş birliklerinin 3. Ayağını oluşturan tüketici açısından durumun; duygusal tatminler, pahalı markaların daha uygun fiyatlı yeni versiyonlarına ulaşabilme gücü dışında çok bir kazanç elde ettirdiği söylenmez. İş birliklerinin başarısını belirleyen taraf tüketici beğenisi olsa da, görünen o ki maddi anlamda kazanç elde edemeyen tek taraf yine tüketici. Billie Eilish X H&M iş birliğin de amaçlandığı gibi, sanatçının genç takipçileri tarafından ilham verici özgür tarzına ulaşabilme ve müzisyenle bir bağ kurabilme talebi, tüketicilerde duygusal bir haz oluşturarak o ürüne sahip olma dürtüsü yaratıyor. Bu ürünü alarak sevdiği sanatçı ile aynı giyinme, onun bir parçası olduğu tasarıma uygun fiyatlara ulaşabilme mutluluğunu yaşıyor.

Iki tarafın kazanarak, diğer tarafın sahip olup tüketerek elde ettiği kazanç, moda sektörünün DNA’sını oluşturuyor. Bunu destekleyen ve pozitif etki yaratan iş birlikleri önümüzdeki yıllarda popüler olmaya devam edecek gibi duruyor.