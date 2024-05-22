Blanchett’ten kırmızı halıda Filistin mesajı

Avustralyalı yıldız Blanchett, kırmızı halıda siyah, yeşil ve beyaz renklerden oluşan elbisesiyle boy gösterdi. Kameraların karşısına geçen yıldızın, fotoğraf-lanırken açtığı elbisesiyle oluşturduğu Filistin bayrağı renkleri, Gazze’ye dayanışma olarak yorumlandı. İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıdan kısa bir süre sonra Blanchett’in de arasında yer aldığı 76 Hollywood oyuncusu, ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazarak “Gazze’de ateşkes” çağrısında bulunmuştu. Mektupta “Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir. Gelecek nesillere sessizliğimizin, hiçbir şey yapmadığımızın hikâyesini anlatmayı reddediyoruz. Acil Yardım Şefi Martin Griffiths’in söylediği gibi: Tarih izliyor…” denilmişti.