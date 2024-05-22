|
Hayat

Blanchett’ten kırmızı halıda Filistin mesajı

Bu yıl 77. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'ne oyuncu Cate Blanchett’ın kıyafeti damga vurdu.

02:58 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cate Blanchett
Cate Blanchett

Avustralyalı yıldız Blanchett, kırmızı halıda siyah, yeşil ve beyaz renklerden oluşan elbisesiyle boy gösterdi. Kameraların karşısına geçen yıldızın, fotoğraf-lanırken açtığı elbisesiyle oluşturduğu Filistin bayrağı renkleri, Gazze’ye dayanışma olarak yorumlandı. İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıdan kısa bir süre sonra Blanchett’in de arasında yer aldığı 76 Hollywood oyuncusu, ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazarak “Gazze’de ateşkes” çağrısında bulunmuştu. Mektupta “Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir. Gelecek nesillere sessizliğimizin, hiçbir şey yapmadığımızın hikâyesini anlatmayı reddediyoruz. Acil Yardım Şefi Martin Griffiths’in söylediği gibi: Tarih izliyor…” denilmişti.



#Cannes Film Festivali
#Filistin
#Aktüel
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık seçerken çok titiz davranın ve bunlara dikkat edin! Kurbanlık hayvanda aranan şartlar neler?