Hayat Boğaziçinde dünya buluştu
AKTÜEL

Boğaziçi’nde dünya buluştu

Bu yıl 7. kez kapılarını açan Boğaziçi Film Festivali’ne ilgi büyüyor. Kült filmlerin seyirciyle buluştuğu festivalin biletleri günler öncesinden tükendi. 25 Ekim’de sona erecek festivalde 23 ülkeden 83 film izleyiciyle buluşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gösterimi yapılan ‘Bağlılık-Aslı’ seyirciden tam not aldı.
Gösterimi yapılan ‘Bağlılık-Aslı’ seyirciden tam not aldı.

Bu yıl 7.’si düzenlenen Boğaziçi İstanbul Film Festivali yoğun ilgi görüyor. 18 Ekim’de The Specials filmiyle kapılarını açan festivalde filmler İstanbul’un tarihi sinemalarında gösteriliyor. Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy’deki salonlar bu kez dünya sinemasına ev sahipliği yapıyor. 25 ülkeden 83 filmin gösterildiği dev festivale ilgi büyük. Çoğu filmin biletleri şimdiden tükendi. Etkinlik kapsamında Yedinci Mühür ve 7 Samuray gibi geçmişe damga vuran kült filmler de yeniden izleyiciyle buluşuyor. Festivalde belgeselseverler de unutulmadı.Festivalin Bi’ Dünya Belgesel bölümünde bu yıl 6 yapım seyirciyle buluşuyor. Ayrıca, mülteci hikayelerine odaklanan “Uzun Yürüyüş” adlı bölümde üç ayrı film gösterilecek. Asya sinemasının en önemli isimleri arasında yer alan Kim Ki Duk’un onur konuğu olduğu festival, 25 Ekim’de sona erecek.

İSTANBUL’UN FESTİVALİYİZ

Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç sinemaseverlerin ilgisinin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi. Kılıç, üç kült filmle böyle bir seçki oluşturduklarına işaret ederek, “Yedinci yılımıza özel Boğaz’ın renklerini içine alan bir afişle çıktık bu yıl. Ayrıca yeni de bir sloganımız var. Bu yılki sloganımız ‘İstanbu’lun Festivali’. Çünkü kendisini İstanbul’la özdeşleştirmiş, daha da fazla özdeşleştirmek isteyen bir festivaliz. Birçok ünlü ismi ağırlıyoruz. Bunda İstanbul’un da payı var. İstanbul gibi bir marka sayesinde aslında böylesi büyük işleri gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca bu ilişki tabii ki karşılıklı. Biz de İstanbul’a bu vesileyle değer katmaya çabalıyoruz” diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Beyoğlu’nun sinemanın, kültürün ve sanatın kalbi olduğunu vurgulayarak, “Bundan sonra Beyoğlu’nda daha çok kültür ve sanat konuşulacak ve bu anlamda Boğaziçi Film Festivali’nin Beyoğlu’nda yapılmasını önemsiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Hikayelerimiz ortak

  • Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı, Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza “Onur Ödülü”nü aldı. Mendoza, “Dünyanın çok uzak bir yerinden ve farklı bir kültüründen buraya geliyorum fakat biliyorum ki sinema bizi bir araya getiriyor. Hikayelerimiz bizi bir araya getiriyor. Çünkü sinemanın sanatsal yönü insanları bir araya getiriyor”dedi.

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