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Borusan Sanat sezonunu açtı

Borusan Contemporary, kültür sanat sezonunu iki yeni sergiyle açtı.

04:00 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Borusan Sanat.

Borusan Sanat.

Mat Collishaw’un, “Aritmi” sergisi ile Borusan Contemporary’nin koleksiyon seçkisi “Dijital Mitolojiler”in 61 yapıtı izleyiciyle buluşturuyor. Collishaw, sergisi Aritmi ile sanat, bilim ve tarih disiplinlerini, yapay zekâ teknolojileriyle birleştirirken, Dijital Mitolojiler ise yeni medya sanatının farklı örneklerini bir araya getiriyor. Dijital Mitolojiler sergisiyle, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan daha önce sergilenmemiş dört yeni yapıt da görücüye çıkıyor. Sergiler, 18 Ağustos’a kadar sadece cumartesi ve pazar günleri Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek.



#Sergi
#Sanat
#Aktüel
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