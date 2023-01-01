Borusan Sanat sezonunu açtı

Mat Collishaw’un, “Aritmi” sergisi ile Borusan Contemporary’nin koleksiyon seçkisi “Dijital Mitolojiler”in 61 yapıtı izleyiciyle buluşturuyor. Collishaw, sergisi Aritmi ile sanat, bilim ve tarih disiplinlerini, yapay zekâ teknolojileriyle birleştirirken, Dijital Mitolojiler ise yeni medya sanatının farklı örneklerini bir araya getiriyor. Dijital Mitolojiler sergisiyle, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan daha önce sergilenmemiş dört yeni yapıt da görücüye çıkıyor. Sergiler, 18 Ağustos’a kadar sadece cumartesi ve pazar günleri Perili Köşk’te ziyaret edilebilecek.