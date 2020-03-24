Hayat Bu akşam evde konser var TRT 2 özel yayınlarına başlıyor
TELEVİZYON KÜLTÜR SANAT

Bu akşam evde konser var: TRT 2 özel yayınlarına başlıyor

"Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağrısına uyan TRT 2'nin yayın planında yer verilen özel içerikler bugün itibariyle ekrana gelmeye başlıyor. "Troya", "Aida" ve "La Boheme" gibi dünyaca ünlü operalar, senfonik konserler, "Ustalara Saygı" konserleri, müziğe dair belgeseller, izleyicilerin güzel vakit geçirmelerini sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler ve Türkiye'nin sanat gündeminde yer bulan sergiler çok özel koşullarda izleyiciler için açılacak, bir ziyaretçinin gözünden, uzmanların desteğiyle ekrana taşınacak. Bu akşam ise İtalyan besteci Ennio Morricone’nin unutulmaz eserlerini yorumlayan Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası’nın “The Morricone Duel” konseri, 20.00’de TRT 2 ekranlarında yayınlanacak.

Haber Merkezi AA
Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası
Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası

TRT 2, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar" sloganıyla alınan tedbirler kapsamında geniş bir yelpazede kültür ve sanat etkinliklerini ekrana getirmeye devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında konser, tiyatro, sinema ve opera temsilleri iptal edilip, müze de sergiler geçici olarak kapatılırken, televizyon izleyicilerinin kültür ve sanatla buluşma noktası olan TRT 2 mevcut yayın çizgisiyle bu boşluğu dolduruyor.

Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle
HAYAT
Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle

Bugün başlıyor

"Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağrısı dolayısıyla zenginleştirilen TRT 2 yayın planında, özel içerikler bugün itibariyle ekrana geliyor.

Bu akşam evimizde konser var

İtalyan besteci Ennio Morricone’nin unutulmaz eserlerini yorumlayan Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası’nın “The Morricone Duel” konseri, 20.00’de TRT 2'de yayınlanacak.

Birbirinden renkli gösteri sanatları da TRT 2 ekranlarında seyircinin karşısına çıkacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi'nin temsilleri, başta Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası olmak üzere devlet senfoni orkestralarının konserlerinin yanı sıra Pazar Konseri geleneği de sürdürülüyor.

Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
FOTOĞRAF 19
Title
Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler.
Title
Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi.
Title
Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu.
Title
Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri.
Title
Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor.
Title
Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.
Title
Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi.
Title
Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı.
Title
Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.
Title
Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde:
Title
Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır.
Title
Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar.
Title
İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler...
Title
Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var.
Title
Title
Title
Title
Title
Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi.


İzleyicilerin evlerinde güzel vakit geçirmesi sağlanacak

"Troya", "Aida" ve "La Boheme" gibi dünyaca ünlü operalar, senfonik konserler, "Ustalara Saygı" konserleri, müziğe dair belgeseller, izleyicilerin evlerinde güzel vakit geçirmelerini sağlayacak.

Müze ve sergiler TRT 2 izleyicileri için açılacak

TRT 2'nin bu zorlu günleri kolaylaştıran yayınlarında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler ve Türkiye'nin sanat gündeminde yer bulan sergiler de çok özel koşullarda izleyiciler için açılacak.

Geleneksel ve çağdaş sanat sergileri, estetik bir yayıncılıkla evlere, ekranlara gelecek. Geçici olarak ziyarete kapalı olan Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi önemli mekanlar, gerekli izinler alınarak, izleyiciler için nitelikli ve doyurucu bir şekilde, bir ziyaretçinin gözünden, uzmanların desteğiyle ekrana taşınacak.

TRT 2'nin 30 Nisan 2020 tarihine kadar planladığı özel içeriklere göz atmak isteyenler için yayınlar şöyle

Koronavirüsten kurtulan Tom Hanks ve eşinden esprili paylaşım: Koronayı daktilodan kaptık
HAYAT
Koronavirüsten kurtulan Tom Hanks ve eşinden esprili paylaşım: Koronayı daktilodan kaptık

Herkes evine kapanırken evsizlere ne olacak: Koronavirüs taşıyıcısı olabilirler
HAYAT
Herkes evine kapanırken evsizlere ne olacak: Koronavirüs taşıyıcısı olabilirler
Terim ve Albayraka telefon

Terim ve Albayrak'a telefon

İkisinin de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

​'Koronavirüs tedavisinde çığır açacak' demişti...
Ağlayarak anlattı

Ağlayarak anlattı

İspanya'da sağlık sistemi çöktü insani kriz patladı
İlaçlar 40 şehre dağıtıldı

İlaçlar 40 şehre dağıtıldı

Çin'de hastaları iyileştiren ilaç Türkiye'deki vakalara veriliyor.
İETT tedbir almıyor!

İETT tedbir almıyor!

Genelge yayınlandı ama metrobüsler balık istifi...
Bu kategorideki<br>herkese <br>test yapılacak

Bu kategorideki
herkese
test yapılacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara açıkladı...

Öksürüğü var

Öksürüğü var

​Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Avrupa'ya buradan yayıldı

Avrupa'ya buradan yayıldı

​Hasta vakalarını gizleyen kayak merkezine soruşturma.
TKBB'den<br> ekonomiye destek

TKBB'den
ekonomiye destek

"Bankacılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak en önemli önceliğimiz olacaktır"
İnsan zalim ve cahildir

İnsan zalim ve cahildir

Yaşananlardan hepimiz sorumluyuz.
Bilge çocuklar <br>evde eğlenecek

Bilge çocuklar
evde eğlenecek

Miniklerin ve ebeveynlerin 'boş zaman' derdine müthiş çözüm.
Korona testi izdihamı

Korona testi izdihamı

Sıranın ucu bucağı görünmüyor.
Adım adım <br>takip ediyor

Adım adım
takip ediyor

Okul tatili, doğal gaz ve elektrik borçlarıyla ilgili talimatlar verdi.
Şimdi de <br>Hantavirüs şoku!

Şimdi de
Hantavirüs şoku!

Otobüsteki yolcu öldü 30 kişi karantinada
Kirada kritik karar

Kirada kritik karar

​Ödenmemesi halinde tahliye edilemeyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.