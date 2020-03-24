Bu akşam evde konser var: TRT 2 özel yayınlarına başlıyor

TRT 2, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar" sloganıyla alınan tedbirler kapsamında geniş bir yelpazede kültür ve sanat etkinliklerini ekrana getirmeye devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında konser, tiyatro, sinema ve opera temsilleri iptal edilip, müze de sergiler geçici olarak kapatılırken, televizyon izleyicilerinin kültür ve sanatla buluşma noktası olan TRT 2 mevcut yayın çizgisiyle bu boşluğu dolduruyor.

HAYAT Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle

Bugün başlıyor

"Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağrısı dolayısıyla zenginleştirilen TRT 2 yayın planında, özel içerikler bugün itibariyle ekrana geliyor.

Bu akşam evimizde konser var

İtalyan besteci Ennio Morricone’nin unutulmaz eserlerini yorumlayan Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası’nın “The Morricone Duel” konseri, 20.00’de TRT 2'de yayınlanacak.

Birbirinden renkli gösteri sanatları da TRT 2 ekranlarında seyircinin karşısına çıkacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi'nin temsilleri, başta Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası olmak üzere devlet senfoni orkestralarının konserlerinin yanı sıra Pazar Konseri geleneği de sürdürülüyor.

FOTOĞRAF 19 Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler. Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi. Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu. Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri. Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor. Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor. Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi. Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı. Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti. Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde: Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır. Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar. İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler... Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var. Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi. BiP'te paylaş

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İzleyicilerin evlerinde güzel vakit geçirmesi sağlanacak

"Troya", "Aida" ve "La Boheme" gibi dünyaca ünlü operalar, senfonik konserler, "Ustalara Saygı" konserleri, müziğe dair belgeseller, izleyicilerin evlerinde güzel vakit geçirmelerini sağlayacak.

Müze ve sergiler TRT 2 izleyicileri için açılacak

TRT 2'nin bu zorlu günleri kolaylaştıran yayınlarında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler ve Türkiye'nin sanat gündeminde yer bulan sergiler de çok özel koşullarda izleyiciler için açılacak.

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Geleneksel ve çağdaş sanat sergileri, estetik bir yayıncılıkla evlere, ekranlara gelecek. Geçici olarak ziyarete kapalı olan Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi önemli mekanlar, gerekli izinler alınarak, izleyiciler için nitelikli ve doyurucu bir şekilde, bir ziyaretçinin gözünden, uzmanların desteğiyle ekrana taşınacak.

TRT 2'nin 30 Nisan 2020 tarihine kadar planladığı özel içeriklere göz atmak isteyenler için yayınlar şöyle

HAYAT Koronavirüsten kurtulan Tom Hanks ve eşinden esprili paylaşım: Koronayı daktilodan kaptık