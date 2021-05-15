Bu ayın kitapları

Denemekten korkma!

Yazar ve illüstratör David Litchfield’ın 2016’da Waterstones Resimli Kitap Ödülü’nü kazanan kitabı “Ayı ile Piyano” Pogo Çocuk tarafından Türkçeye kazandırıldı. Küçük bir ayı yavrusunun ormanın ortasında duran piyanoyu bulmasıyla başlıyor hikâye. Yıllar boyu piyanoyu ziyaret eden ayı zamanla piyanodan güzel sesler çıkarmaya başlıyor. Ormanı ziyaret eden bir baba ve kızının ayının müzikal yeteneğini fark etmesiyle ormanın ötesindeki hayatı keşfetmek ve hayallerinin peşinden gitmek için şehre doğru yol alıyor. Ayı, şehirde büyük bir şöhrete kavuşsa da ormanı, arkadaşlarını ve evini çok özlüyor. Değişimden, yadırganmaktan korkmayan ayı evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Çocuklarla pek çok konu hakkında konuşma fırsatı sunan bu dokunaklı hikâye 3 yaş üstü okuyucusuna; sabırla çalışmanın, hayallerinin peşinden gitmenin, başarıyı desteklemenin, evin ve aidiyet duygusunun önemini anlatıyor.

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Ben varsam gölgem de var!

Gölgem ve Ben Cansu Sabetrasekh Ketebe Çocuk 32 sf Nisan 2021

Ketebe Çocuk nitelikli yayınlarına bir yenisini daha ekledi ve Cansu Sabetrasekh’in kaleme alıp Volkan Akmeşe’nin resimlediği “Gölgem ve Ben” okuyucusuyla buluştu. Görünmekten çok korkan gölgesini türlü yollara başvurarak saklamaya çalışan bir kahramanımız var. Bütün denemeleri başarısız olunca da çözümü kendisini gizlemekte buluyor. Gizlenirse gölgesinin de görünmeyeceğini düşünüyor çünkü. Kahramanımızın, ne yaparsa gölgesinin de aynısını yaptığını fark etmesiyle kendini olduğu gibi kabullenme süreci başlıyor. Onaylanmamasından korktuğumuz, gizlemek istediğimiz yanlarımızın gölge metaforuyla anlatıldığı kitap; duyguların saklanamayacağına vurgu yapıyor, okuruna cesaret aşılıyor. Kitabın sonunda yer alan kare kodu okutarak da yazarının sesinden Gölgem ve Ben için bestelenmiş şarkıyı dinleyebilirsiniz.

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Leylek Pom’un göç yolculuğu

Leylek Pom Cem Kızıltuğ YKY 36 sf Mart 2021

Pek çok çocuk kitabına çizimleriyle hayat veren Cem Kızıltuğ, bu kez hikayesi de kendisine ait bir kitapla karşımızda. Yapı Kredi Yayınlarından çıkan Leylek Pom, bir leyleğin göç yolculuğunu anlatıyor. Yazın yemeği fazla kaçırıp irileşen Leylek Pom, göç zamanı geldiğinde sıcak ülkeye kanat çırparak gidemeyeceğini anlıyor ve çözümü yürümekte buluyor. Ama Leylek Pom için yürümek o kadar da kolay değil. Yolda karşılaştığı kutup ayısı, balina, suaygırı ve deve gibi arkadaşlarının yardımıyla Leylek Ülkesi’ne diğerlerinden önce varmayı başarıyor. Bu yolculukta da her bir hayvanın hayran olunacak bambaşka özelliklerinin olduğunu, yaşadıkları şartlara uygun yaratıldıklarını fark ediyor. Arkadaşlarının gelmesini beklerken “kendisi gibi” olan bir çocukla tanışıyor ve Pom’un hayatında bazı değişimler yaşanıyor. Leylek Pom; Cem Kızıltuğ’un ustaca çizimleriyle yardımlaşmanın önemine, destek ve çabayla her şeyin mümkün olabileceğine değinen sıcacık bir hikâye.