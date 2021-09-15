Bu ayın kitapları

Dünyayı korumak elimizde!

Son birkaç yılda tüm dünyada meydana gelen sel, fırtına, kuraklık, orman yangınları, kum fırtınaları gibi doğal afetlerle iklim krizinin kapıda olduğunu acı bir biçimde tecrübe ettik. İklim krizinin kaynağında da insan faaliyetlerinin olduğu artık kanıtlanmış bir gerçek. Bu sorunları duyduğumuzda nereden başlayacağımızı bilemiyor ya da tek başımıza ne yapabiliriz ki diyerek umutsuzluğa kapılabiliyoruz. İşte tam da bu noktada, Erdem Çocuk tarafından basılan Dünyayı Değiştirebilirsin isimli kitap bize bir alternatif sunuyor. Kitap, gündelik hayatta gerçekleştirebileceğimiz basit değişimlerle gezegenimizi daha güvenli, daha mutlu, daha yeşil bir yere dönüştürecek bilgiler, fikirler, öneriler ve aktiviteler içeriyor. Çarpıcı gerçeklerle evimizde ya da dışarıda kullandığımız plastik miktarını nasıl azaltabileceğimizi, kendi bahçemizi nasıl kurabileceğimizi, arı dostu bitkileri nasıl yetiştirebileceğimizi dünyanın dört bir yanındaki çocukların yaptığı harika projelerle veriyor. Dünyayı Değiştirebilirsin, her gün yapmakta olduğumuz şeylerin ve seçimlerimizin farkında olarak hareket etmemize yardımcı olacak, herkesin payına düşeni yaparsa büyük değişimlerin olabileceğini, çocukların sorumluluk alabileceğini, atılan her adımın değerli olduğunu hatırlatan bir kaynak. 10 yaş ve üstü için.

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Üzüntü benimle yaşamaya geldiğinde...

Üzüntü İçin Bir Sığınak Anne Booth Ketebe Çocuk 32 sf, Ağustos 2021

“Hüznünüze hakkı olan tüm alanı ve sığınağı verin çünkü insanlar kedere dürüstçe ve cesaretle katlandığında tüm dünyayı kaplayan hüzün dinecek. Ama bunun yerine içinizdeki alanın çoğunu nefretle ve intikam düşüncesiyle doldurursanız başkaları için yeni hüzünler doğacak ve o zaman dünyadaki hüzün asla bitmeyecek. Hüznünüze talep ettiği alanı verdiğiniz sürece hayatın güzelliklerinden ve zenginliklerinden söz edebilirsiniz.” Anne Booth’un soykırım kurbanı Hollandalı yazar Etty Hillesum’ın bu sözlerinden ilhamla yazdığı Üzüntü İçin Bir Sığınak, Ketebe Çocuk etiketiyle basıldı. Bir çocuğun “üzüntü”süne rahatça oturması, koşturması ya da öylece durması, kıvrılıp ufacık olması ya da istediği kadar büyümesi, avazı çıktığı kadar bağırması ya da sessizliği dinlemesi, istediğinde pencerelerini açıp derin bir nefes alması için bir sığınak yapmasıyla açılan hikâyede üzüntü kavramı karakterize edilerek veriliyor. Yayınlanmasını merakla beklediğimiz ve David Litchfield’ın renkli çizimleriyle tam bir uyum yakalayan hikâyede, üzüntünün de diğerleri gibi normal bir duygu olduğu üzerinde durularak bununla nasıl baş edilebileceği okuyucuya ustalıkla sunuluyor.

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Minik hamsinin yeni yuvası

Boyalı Hamsi ve Süs Balığı Görkem Yeltan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 32 sf, Temmuz 2021

Görkem Yeltan’ın yazdığı Boyalı Hamsi ve Süs Balığı, yeni çizimleri ve düzenlenen metniyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlandı. Akvaryumda tek başına yaşayan ve canı çok sıkılan minik hamsinin süs balığıyla tanışmasıyla başlayan bir dostluk hikâyesini okuduğumuz kitapta, farklılıkların arkadaş olmak için engel teşkil etmediğine ve zorluklarla karşılaşıldığında pes etmemek gerektiğine vurgu yapılıyor. 3 yaş ve üzeri için.