Bu ayın kitapları

Hikâyeniz parlasın!

Yıldızlar Saçıldığında; Somali’deki iç savaştan kaçarak Dadaab’taki bir mülteci kampına sığınan, babaları savaşta ölen annelerini de çıkan kargaşada kaybeden iki kardeşin, Omar ve Hassan’ın hikâyesini konu ediniyor. Mülteci kampında günlerin ve hatta yılların nasıl geçtiğini, sıradan yemeklerin, okula gitmenin, sağlık hizmeti almanın, yatacak bir yere sahip olmanın bile ne denli lüks olduğunu gözler önüne seriyor. Yüz binlerce insanın bulunduğu dev bir bekleme odasından kurtulabilmenin tek yolu ise Birleşmiş Milletlerin mülteci yerleştirme programlarına seçilebilmek. Tahmin edilebileceği gibi bu uzun ve yorucu bir süreç.

Hayatının büyük bir kısmını mülteci kampında geçiren Omar’ın konuşamayan ve nöbetler geçiren kardeşi, ebeveynlerinin yokluğunda onların bakımını üstlenen Fatuma ve kamptaki arkadaşları arasında; kendisini okumaya ve öğrenmeye adadığı, umudunun tükendiği ve yeniden yeşerdiği anlarına şahitlik ettiğimiz eser, gerçek bir hikâyeden uyarlanmış. Bu durum eserin etkileyiciliğini elbette artırıyor ancak ne yazık ki olayların perde arkasında çok daha fazlasının olduğunu biliyoruz. Omar Mohamed’in hayat hikayesinin Victoria Jamieson’ın çizimleriyle hayat bulduğu çizgi roman yüzeysel de olsa mültecilik meselesine değinmesi, yaptığı “Sende bir yetenek var ve Allah sana bir yetenek verdiği zaman senin görevin onu kullanmaktır.” vurgusu ve umut dolu bir anlatı sunması bakımından kıymetli. Kitabın sonunda yazarın kaleminden kendi hayatı ve çizgi romanın ortaya çıkış serüveni de yer alıyor. Genç Timaş’tan.

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Her duygu içimizde!

Küçük Duygusal Nokta, Diane Alber, Beta Kids, Eylül 2021, 284 sf.

Küçük yaştan itibaren duyguları tanımak, onların hangi durumlarda ortaya çıkabileceğini, bize ne hissettirdiğini, onları nasıl kontrol edeceğimizi öğrenebilmek en önemlisi de duygularımızı isimlendirmek çok önemli. Çocuklarla hisler ve duygular üzerine sohbet etme fırsatı sunan Küçük Duygusal Nokta, duygularımızı tanımak için hazırlanmış en kapsamlı setlerden biri. Okurlar, set içerisinde yer alan Küçük Mutlu Nokta, Küçük Özgüvenli Nokta, Küçük Sevgi Noktası, Küçük Öfkeli Nokta, Küçük Mutsuz Nokta, Küçük Kaygılı Nokta, Küçük Sakin Nokta, Küçük Azimli Nokta, Küçük Takım Çalışması Noktası ve Küçük Cesur Nokta, Küçük Duygusal Nokta kitaplarıyla her duyguyu yakından tanıyabilir, o duyguyu nasıl kontrol edebileceğini yahut nasıl büyütebileceğini günlük hayatta rahatlıkla uygulanabilecek öneriler ve örnekler sayesinde öğrenebilirler. 4 yaş ve üzeri için.

Beynimizde neler oluyor?

Hafıza Denen Şey, Michele Mira Pons, Turkuvaz Çocuk, Ağustos 2021, 56 sf.

Hafıza Denen Şey, 8 yaş üstü okurun “Hafıza nasıl çalışır, beynin hangi bölümlerinde hangi anılar depolanır, kokular neden anıları harekete geçirir, bisiklete binmeyi neden unutmuyoruz, uyumadan önce tekrar yapmanın öğrenmeye etkisi ne, neden bazı anıları hatırlar bazılarını unuturuz, çocukların hafızası farklı mı, fil hafızası diye bir şey var mı?” gibi sorulara cevaplar bulabileceği bir kitap. Oldukça anlaşılır bir dille kaleme alınan kitapta, o alanda yapılmış deneylere ve günlük hayattan örneklere de yer verilmiş. Keyifli ve renkli çiizmlere sahip serinin bir diğer kitabı Zekâ Denen Şey’e de göz atabilirsiniz. Tukuvaz Çocuk’tan.