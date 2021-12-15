Bu ayın kitapları

Barış Treni gelecek!

Yusuf / Cat Stevens’ın sözlerini 1970’te yazdığı ve o günden bu ya aynı etkiyle dinlenen Barış Treni isimli şarkı Peter Reynolds’ın muhteşem çizimleriyle çocuklarla buluştu. Dünyada trend hâline gelen şarkı kitaplarının en iyi örneklerinden biri olan Barış Treni, her sayfasında okura umut aşılıyor. Gamze Özdemir’in temiz çevirisiyle dilimize kazandırılan eserin sonunda ise Yusuf / Cat Stevens’ın bize bir notu var. “Hepimizin hayalinde oluşturduğu bir cennet var. Bu her birimiz için bambaşka... Ortak olan şey ise huzur ve barış. Tam da bunun için şarkının temelinde tüm dünyayı dolaşan bir barış treni var. Huzur ve barışın temeli kalptir. Bu yüzden onu sevgiyle doldurun ve başkaları görene ve hissedene kadar sevginizi tüm dünyaya yaymaya devam edin. Gölgelerin arasından görünen güneş gibi olun. Haydi! Şimdi bu barış trenine binin ve beraber yola çıkalım.”

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Aynı şeyi yaşayanlar onu anlar

Solo ve Fısıltı, Tuba Kumaş, İthaki Çocuk, Kasım 2021, 40 sf.

Tuba Kumaş’ın kaleme aldığı Solo ve Fısıltı altı kısa öyküden oluşuyor. Tek istediği şarkı söylemek olan Solo ve yalnız bir çocuk olan Fısıltı’nın, zamanın kendisi için durmasını isteyen Toy’un, görünmez çocuk Flu’nun, ayakları çokça yerden kesildiği için baş aşağı dönen Tek’in, gülümsemeyi bile bilmeyen Kırmızı Burun’un ve insanlar ona baktığında utanan, utandığında da gözlerini sımsıkı kapatan Yaz’ın öykülerini okuduğumuz kitap; gerçek ve gerçeküstü anlatımıyla tuhaf ve kırılgan çocukların hikâyelerine yer veriyor. Yalnızlık, suskunluk, utangaçlık, anda olma, mülksüzlük konularına değinen Solo ve Fısıltı; çocuklara ve tabii yetişkinlere farklı olmanın normal olduğunu, yalnız olmadıklarını hatırlatıyor ve benzer duyguları yaşayanları kucaklıyor. 8 yaş ve üzeri için.

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Madam’ın sırrı ne?

Madam Fortine’nin Sırrı, Oya Çağlar, Şule Çocuk, Kasım 2021, 128 sf.

Karabatak dergisinde yayınlanan yazılarıyla tanıdığımız Oya Çağlar’ın ilk kitabı Şule Çocuk’tan çıktı. Madam Fortine’nin Sırrı; kahramanımız Bahar’ın apartmanlarının giriş katında oturan Madam’a yemek götürmesiyle açılıyor ve ismini kahramanımızın verdiği ve Madam’ın kedisi olan Jaguar’ın kendisiyle konuşmaya başlamasıyla esrarengiz bir hâl alıyor. Üzerine Madam’ın geceleri ortadan kaybolmaları da eklenince ortaya çözülmeyi beklenen bir sır kalıyor. Bahar, arkadaşı Mert, Tarih öğrencisi Gülperi Abla ve Jaguar’la beraber Madam’ın kahverengi defterinde yer alan gizemi çözmek için İstanbul’un dehlizlerinde dolaşıyor, bazen Ayasofya’da bazen Galata’da bazen de Magnaura Sarayı’nda karşımıza çıkıyor ve uzun uğraşların sonunda görevleri başarıyla tamamlayarak Madam Fortine’nin sırrını öğreniyorlar. 9 yaş ve üstü okurun keyifle okuyacağı Madam Fortine’nin Sırrı, çocukları İstanbul’un tarihi mekânlarında heyecanlı bir maceraya davet ediyor.