Bu ayın kitapları

Sevince olur...

Çocuklarımız için güzel işlere imza atan Usturlab Eğitim şimdi de küçük okurları kıymetli kitaplarla buluşturuyor. Bunlardan biri de Dede Tepe Fidan. Güliz Gerdan’ın, çamaşır ipine astığı pantolonunun cebine kuşların yuva yaptığı dedesinden ilhamla şiirsel bir dille yazıp resimlediği kitap; yağmur bulutların pek sık uğramadığı, ağaçsız sapsarı bir köyün emekle nasıl yemyeşil ve yağmurlu bir köye dönüştüğünü anlatıyor. Dede Tepe Fidan; doğanın insan için önemini, emek vermeyi, sabretmeyi, büyük dönüşümlerin esasında küçük bir eylemle başladığını, inandığımız yolda başkalarının ne dediğine çok da kulak asmamak gerektiğini hatırlatması bakımından önemli. 3 yaş ve üzeri için.

- Dede Tepe Fidan, - Güliz Gerdan, - Usturlab Eğitim, - Ekim 2021, - 36 sf.

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Gözlerinin özgür olması iyidir!



Gözleri Tutsak kız, çocuk-yetişkin fark etmeksizin çağımızın en büyük problemlerinden biri olan ekran bağımlılığını konu ediniyor. Ekranın tüm diğer bağımlıklar gibi usul usul nasıl bizi kendine tutsak ettiğini, kontrolü kaybettiğimizde nelerden mahrum kaldığımızı; sahilden geçerken yunusların şarkısını, dışarıda yağan yağmuru kaçırdığımızı, telefon elimizdeyken bir zürafa gelip boynuyla çelme taksa yürümeye devam edeceğimizi hatta bir gece yarısı kendimizi bir uzay gemisinin içinde bulsak başımızı kaldırıp bir an olsun ne olduğuna bakmayacağımızı açocukların da ruhuna hitap edecek şiirsel bir dille ele alıyor. Portekizli ünlü yazar Andre Carrilho’nun yazıp resimlediği Gözleri Tutsak Kız, Hilal Alkan’ın çevirisiyle Türkçeye kazandırıldı. Nito Kitap’tan 4 yaş ve üzeri okurlar için.

- Gözleri Tutsak Kız, - Andre Carrilho, - Nito Kitap, - Kasım 2021, - 40 sf.

Odanı toplamalısın Memo!

Arden Yayıncılık tarafından basılan Karman Çorman Bir Orman hemen her evde yaşanan ve ebeveynlerle çocukların arasındaki iplerin biraz gerilmesine sebep olan bir meseleden bahsediyor; oda toplama. Kahramanımız Memo da pek çok çocuk gibi bizim darmadağınık gördüğümüz odasında bir düzen kuran ve orayı bir oyun alanı -maceralarla dolu vahşi bir orman- olarak gören bir çocuk. Çünkü odasını bu haliyle seviyor. Odasını toplaması gerektiği söylendiğinde önce suratını asan Memo, esasında çok sevdiği oyunlardan da biraz sıkıldığını fark ediyor ve başlıyor odasını toplamaya. Sonrasında babasıyla geçirdiği keyifli saatler de cabası. Renkli çizimleri ve eğlenceli anlatımıyla Karman Çorman Bir Orman, 3 yaş ve üzeri okurlarını bekliyor.

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- Karman Çorman Bir Orman, - Carolina D’Angelo, - Arden Yayıncılık, - Aralık 2021, - 28 sf.