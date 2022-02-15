Bu ayın kitapları

Kuzguncuk’tan Çınaraltı’na...

Elif Yelis’in; umudumuz, ümidimiz çocuklarımız için mâziden âtiye bir köprü ve ilham olması dileğiyle kaleme aldığı Üsküdar’dan Gider İken, Turkuvaz Çocuk’tan çıkan Geleneksel Sanatlarda İlk Çocuk Serisi’nin de ilk kitabı. Minyatür tekniği göz önünde bulundurularak çizilmiş illüstrasyonları ve Miki Oshita’nın kaplan gözü ebrusunu gördüğümüz kitap, geleneksel sanatlara bir çocuk kitabında başarılı uygulamalarla yer vermesi ve bu sanatları küçük okurlara tanıtması bakımından kıymetli. Üsküdar’dan Gider İken bizi, babasının işleri sebebiyle doğup büyüdüğü ve çok sevdiği Üsküdar’dan Japonya’ya gitmek zorunda kalan bir çocuğun hüznüne ortak ediyor. Küçük çocuk veda ederken Üsküdar’a, burada yaşadıklarını hatırına getiriyor ve okuru da küçük bir gezintiye çıkarıyor. Kahramanımızla birlikte Çamlıca Tepesi’nde ormanın kokusunu içimize çekiyor, Kuzguncuk’ta Kuzgun Baba’yı selamlıyor ve Kız Kulesi’nde güneşin batışını izliyoruz. 3 yaş ve üzeri için.

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Üsküdar’dan Gider İken, Elif Yelis, Turkuvaz Çocuk, Kasım 2021, 32 sf.

Yunus’un görklü kelimeleri

Görklü Kelimeler Ormanı, Halil İbrahim İzgi’nin kaleminden çıkan bir Yunus Emre kitabı. Ormana kuru odun parçaları toplamaya giden Yunus’un kendi aralarında konuşan hayvan ve ağaçlardan duyduğu kelimelerin peşine düşmesiyle açılıyor hikâye. Çünkü kelimelerin peşine düşmek odun toplamaktan daha eğlenceli. Yol boyunca Yunus; görk, ışk, Çalap, aldangaç gibi kelimeleri gönül heybesine ekliyor kelimelerin insanları nasıl ısıttığına şahit oluyor. Görklü Kelimeler Ormanı, Yunus Emre’yle tanışmak ve dağarcığına Yunus’un da kullandığı kelimelerden eklemek isteyen okur için iyi bir başlangıç kitabı. 3 yaş ve üzeri için.

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Görklü Kelimeler Ormanı, Halil İbrahim İzgi, Ötüken Çocuk, Aralık 2021, 32 sf.