Bu ayın kitapları

Ayetlerle keşfediyoruz!

Çocuklara Allah’ı anlatmanın, O’nun yaratma sanatını göstermenin en güzel, en somut örnekleri şüphesiz tabiatta mevcut. Çocuklar için kaleme alınmış bir tefsir olan Ayet Ayet Keşfet’te Nurcan Yıldırım, hayvanlar teması kapsamında seçtiği 11 yeryüzü ayeti üzerinde duruyor. Rabbimizin o ayetle bize ne anlatmak istediği, çocukları yormayacak bir anlatımla bahsi geçen hayvanın yaradılışındaki mucizelere değinilerek, günlük hayattan ve hadislerden verilen örneklerle aktarılıyor. Ayrıca her ayetten sonra “Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir.” hadisinden ilhamla iki etkinliğe yer verilmiş. Ayet Ayet Keşfet; çocukların Kur’an-ı Kerim’i daha yakından tanımaları, her ayette yeni bilgiler keşfetmeleri ve hayretlerini biraz daha artırmaları için iyi bir alternatif. 7 yaş ve üzeri için.

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Küçük gölgeni izle

Saklambaç Oynayan Robot ve Bana Bir Kanat Çiz kitaplarıyla tanıdığımız Nurcan Avcı Bayraktar’ın minik okurlar için kaleme aldığı yeni kitabı Küçük Gölge, Şule Çocuk tarafından yayınlandı. Aniden ortaya çıkan küçük gölge, sahibine hiç benzemiyor, onu taklit etmek yerine ağaçlara tırmanıp sabah erkenden sokağa çıkmak istiyor. Bir çocuğun peşinden koşacak yaşı çoktan geçtiğini düşünen adam bazen gölgeyle kartopu oynuyor, bazen yaptığı yaramazlıklara tahammül edemiyor. Gölge metaforuyla çocukluk izlerinin, oyunlarının peşini bırakmamış, çocuk gibi eğlenen bir yetişkinin neşeli hikâyesini işleyen Küçük Gölge, satır aralarında yaptığı ince hatırlatmalarıyla 4 yaş ve üstü okuyucusunu bekliyor.

- Küçük Gölge, Nurcan Avcı Bayraktar, Şule Çocuk, Mart 2022, 28 sf.

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Ramazan geldi Ramazan!

Ramazan Ayını Seviyorum; Ramazan geldiği için çok heyecanlanan bir çocuğun, öncesinde yaptıkları hazırlıklardan başlayarak bir Ramazan gününü nasıl geçirdiklerini yazarının tabiriyle “tatlı tatlı anlatan” bir kitap. Çocuk annesiyle birlikte Ramazan gelmeden evlerini süslüyor, Ramazan’da sahur yapıyor, çocuk orucu tutuyor, iftar ediyor, mukabeleye ve teravihe gidiyor. Oruç, sahur, iftar, hafız, mukabele, teravih gibi kelimelerin anlamları, zamanlarıyla birlikte hikâye içerisine yedirildiği için de küçük okurlar bu kavramları kolaylıkla öğrenebiliyorlar. Sena Nur Toslak’ın keyifli çizimleriyle renklenen Ramazan Ayını Seviyorum 3 yaştan itibaren okunabilir.

Ramazan Ayını Seviyorum, Merve Gülcemal, Turkuvaz Çocuk, Nisan 2022, 24 sf.