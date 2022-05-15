Bu ayın kitapları

Her hattat, yüreğinde bir mushaf hayali taşır

Yetişkinler için kaleme aldığı hikâyeleriyle tanıdığımız Gülçin Durman’ın üçüncü çocuk kitabı Timbuktu’ya Giden Son Tren, Beyaz Bulut etiketiyle basıldı. Durman’ın kendine has, derinlikli üslubuyla yazdığı dört hikâyeden müteşekkil kitap, okuru İstanbul’dan Timbuktu’ya, Konya’dan Buhara’ya uzanan geniş bir coğrafyadan selamlıyor. Bir yanlış anlaşılma neticesinde Hattat Mansur Nuri Efendi’nin Timbuktu’ya giden mushafının, Muhammed et-Tûsî’nin atölyesine çırak olarak giren ve nihayetinde çini sanatının aranılan bir ustası hâline gelen Küçük Derviş’in, Buhara emiri Ravşan Muzaffer’in günlerdir odasından çıkmayan kızı Güntülü’yü odasından çıkmaya ikna eden Müzehhibe Müzeyyen’in ve Üstat Musab el-Kurtubî’nin hikâye içre hikâyesini sunuyor Timbuktu’ya Giden Son Tren. Hattatların kâğıdı nasıl aharladığından, bir müzehhibenin hangi malzemeleri kullandığına kadar incelikli bilgilerle bezenen ve tadı damağınızda kalan bu masallarda birkaç yüzyıl evvelinin havasını soluyacak, dönemin kokularını duyacak, renklerini göreceksiniz. 9 yaş ve üzeri için.

REKLAM

* Timbuktu’ya Giden Son Tren * Gülçin Durman

* BeyazBulut Kitap, Nisan 2022, 88 sf.

Hayal gücümüz olmasa ne olur?

Çocuklar için felsefe alanında düzenlediği atölye ve eğitimlerle tanıdığımız Yıldız Kulkul’un Çocuklar ile Felsefe serisinin ilk kitabı Yetişkinler Bizi Neden Anlamaz? Küçük Prens’in giriş kısmında yer alan fili yutmuş olan boa yılanı hikâyesiyle açılıyor. Bu bölümü okuyup etkilenen kahramanımız Nil de yetişkinlere bir şeyleri anlatabilmenin neden bu kadar zor olduğu sorusunun peşine düşüyor. Nil arkadaşlarıyla birlikte bu konuyu irdelerken “Soru sormak önemli mi, merak etmenin kaynağında hayal gücü mü var, hayal gücümüz olmazsa bir sanat eseri üretemez miyiz?” gibi beyin yakan sorularla meseleyi derinleştiriyor. Yetişkinler Bizi Neden Anlamaz? bize birtakım cevaplar sunsa da kendi sorularımızı sormak ve kendi cevaplarımızı bulabilmek için çok güzel bir olanak sağlıyor. Ayrıca, bir konu nasıl derinlemesine ele alınabilir, soru nasıl sorulur, bir sorunun birden fazla cevabı olabilir mi hususlarında da okura rehberlik ediyor. 8 yaş ve üzeri için.

REKLAM

* Yetişkinler Bizi Neden Anlamaz? * Yıldız Kulkul

* Vadi Çocuk, Nisan 2022, 52 sf.