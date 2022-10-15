​Bu ayın kitapları.

Çocuklar için siyer

“Süleyman Peygamber, Yusuf Peygamber, Bu Deve Neden Kızdı?” kitaplarıyla tanıdığımız Elif Santur’un kaleme aldığı Peygamber Efendimiz (sav) kitabı, Mekke tasviriyle başlayıp Peygamberimizin (sav) doğumuyla devam ediyor. Hz. Peygamber’in süt annesinde büyümesi, amcasıyla yaptığı Şam yolculuğu, evliliği gibi en temel meselelere değinerek peygamber oluşu ve hicreti anlatılıyor. “Şimdi Hz. Muhammed’i (sav) göremiyoruz. Ancak o hep bizim okuduğumuz kitaplarda, hayallerimizde, rüyalarımızda ve kalbimizde yaşıyor” mesajıyla biten kitap, yalın dili ve kaliteli çizimleriyle çocuklar için tam bir siyere başlangıç kitabı. Kitabın çizimleriyse Esra Özlem Balcı’ya ait. Bir Multibem klasiği olarak bu kitap da karşılıklı sayfalarda Türkçe-İngilizce metinler yer alacak şekilde tasarlanmış. 3 yaş üzeri için.

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Peygamber Efendimiz (sav) Elif Santur Multibem Yayınları, Ağustos 2022, 32 sf.

Dünyanın çocukları burada!

“Hayal kuranlara, soru soranlara, merak edenlere ve çocuk kalanlara” mottosuyla yola çıkan Fibula Yayınevi’nin, dünyanın dört bir köşesinde birbirinden farklı kültürlerde yaşayan çocukların günlük yaşamlarından kesitleri içeren “Dünyanın Çocukları” isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Farklılıklarımız ne olursa olsun ortak pek çok yönümüz var, diyerek çocukların ve çocukluğun olmazsa olmazları üzerinden hızlı ve eğlenceli bir dünya turuna çıkıyoruz kitap boyunca. Her bölümde verilen bilgiler, okunuşu kolay, kısa ama doyurucu notlar şeklinde. Bu şekliyle aslında kitabın sonuna kadar merak hissi hiç dinmiyor ve bir çırpıda kitabın sonuna geliyorsunuz. Bölüm aralarında yer alan “diller” sayfalarında ise hemen her kıtadan farklı dillerde yaygın günlük ifadeler yer alıyor. Dünyanın çocuklarıyla tanışmak, farklı kültürleri tanımak istiyorsanız bu kitap tam çocuğunuza göre. Elbette yetişkinler de okuyabilir!

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Dünyanın Çocuklar Nicola Edwards Fibula Yayıncılık, Eylül 2022, 64 sf.