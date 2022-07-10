Bu bayram şeker tadında geçecek

Nesiller boyunca tüm Türkiye’nin büyük beğeniyle tercih ettiği ürünlere imza atan Ülker, Kurban Bayramı’nda 53 farklı ürünle ağızları tatlandırıyor. Ülker, özenle seçilmiş Giresun fındıkların kavrularak nefis sütlü çikolatayla buluştuğu “Ülker Çikolata Fındıklı Draje” ve tam buğday unlu bisküvinin sütlü çikolatayla kaplandığı çıtır çıtır “Ülker Çikolata Bisküvili Draje’nin yanı sıra, bu yıl sınırlı sayıda üretilen “Halley” de mini formatıyla ilk defa raflardaki yerini alacak. Klasik şekerleme çeşitlerinin yanı sıra, geleneksel Türk lokumundan esinlenerek hazırlanan Lokumcuk ile şekerliklerde yerini alacak.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.