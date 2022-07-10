Hayat Bu bayram şeker tadında geçecek
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Bu bayram şeker tadında geçecek

Nesiller boyunca tüm Türkiye’nin büyük beğeniyle tercih ettiği ürünlere imza atan Ülker, Kurban Bayramı’nda 53 farklı ürünle ağızları tatlandırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu bayram şeker tadında geçecek
Ülker Draje

Nesiller boyunca tüm Türkiye’nin büyük beğeniyle tercih ettiği ürünlere imza atan Ülker, Kurban Bayramı’nda 53 farklı ürünle ağızları tatlandırıyor. Ülker, özenle seçilmiş Giresun fındıkların kavrularak nefis sütlü çikolatayla buluştuğu “Ülker Çikolata Fındıklı Draje” ve tam buğday unlu bisküvinin sütlü çikolatayla kaplandığı çıtır çıtır “Ülker Çikolata Bisküvili Draje’nin yanı sıra, bu yıl sınırlı sayıda üretilen “Halley” de mini formatıyla ilk defa raflardaki yerini alacak. Klasik şekerleme çeşitlerinin yanı sıra, geleneksel Türk lokumundan esinlenerek hazırlanan Lokumcuk ile şekerliklerde yerini alacak.

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