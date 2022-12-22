Bu bir kendini bulma hikayesidir

Eski bir boks şampiyonunun Bingöl’den şampiyon çıkartırken kendini bulma hikâyesinin konu edildiği “Ali Çevlik” filmi 30 Aralık’ta vizyona giriyor. Yapımcılığını Beyrut Film’in, yönetmenliğini Mahmut Baldemir’in üstlendiği filmin başrollerinde Erkan Bektaş, Sefa Zengin, Ulfi Dağcı ve Şevki Altunbüken yer alıyor.
Eski bir boks şampiyonunun Bingöl’den şampiyon çıkartırken kendini bulma hikâyesinin konu edildiği “Ali Çevlik” filmi 30 Aralık’ta vizyona giriyor. Yapımcılığını Beyrut Film’in, yönetmenliğini Mahmut Baldemir’in üstlendiği filmin başrollerinde Erkan Bektaş, Sefa Zengin, Ulfi Dağcı ve Şevki Altunbüken yer alıyor. Doğu’nun bütün renklerini içinde barındıran film, aynı zamanda Bingöl’ün tüm ilçelerinde geçen ilk sinema filmi olma özelliği de taşıyor. Konsept danışmanlığını Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz’ın yaptığı “Ali Çevlik”, ilk galasını 28 Aralık’ta Adana’da yapacak. 29 Aralık’ta Beyoğlu Atlas Sineması’nda ikinci galasını yapacak olan filmin, 30 Aralık’ta ise Bingöl’de özel gösterimi olacak.