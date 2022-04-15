Bu eserler konuşuyor

Yıldız Holding, her yıl Ramazan ayında klasik İslâm sanatlarından çeşitli örnekleri sanatseverlerle ve meraklılarıyla buluşturuyor. Bu yıl da “Konuşan Yazılar” sergisiyle geleneği sürdüren holding, Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Bakkal Arif Efendi, Hamit Aytaç, İbrahim Sükûti, Yusuf Simîn Kalem, Ref’et Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır Efendi gibi hattatların imzasını taşıyan nadide Hüsnühat eserlerine sergide yer veriyor.

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Bu yıl ilk kez Yıldız Holding’in kendi koleksiyonunda yer alan İslâm eserlerinden bir seçki sunulduğunu belirten küratör Mustafa Cemil Efe eserlerin izleyicisiyle konuştuğunu dile getiriyor. Efe şunları aktarıyor: “İslâm sanatları sadece mânâya hizmet ettiği ve mutlaka bir mesaj aktarmak niyetiyle hazırlandığı için aslında sanatlı bir şekilde eserlerin izleyicileriyle konuştuğunu söyleyebiliriz. Buradan hareketle sergimizin ismini “Konuşan Yazılar” olarak belirledik.”

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Sergideki sanatkârların ve ortaya çıkardıkları eserlerin büyük çoğunluğunun ortak bir öğretiye sahip olduğunu söyleyen küratör Efe, “Hepsi İslam’ın güzelliklerini insanlara sunmayı amaçlıyor. Sergide yer alan Fehmi Efendi’ye ait bir Hilye-i Şerif var ki bu eserin temaşası belki diğerlerinden daha uzun tutulabilir” diyor. Sergi, hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık.

HAYAT Yıldız Holding yeni sergi salonunu Konuşan Yazılar sergisi ile açtı