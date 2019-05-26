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Hayat Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu Sevgi abla
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AKTÜEL

Bu mahallenin davulcusu 5 çocuklu Sevgi abla

Balıkesir'in Manyas ilçesi Dereköy Mahallesi sakinlerini sahura, davuluyla sokak sokak gezen 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt (53) uyandırıyor. 6 yıldır ramazanlarda davul çalan ve mahallelinin 'Sevgi abla' dediği Sevgi Cankurt, "Kadının yapamayacağı iş yoktur" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sevgi Cankurt
Sevgi Cankurt

Manyas'ın Dereköy Mahallesi sakinlerini, 6 yıldır ramazan aylarında sahurda davulculuk yapan Sevgi Cankurt uyandırıyor. Mahallelinin 'Sevgi abla' dedği Sevgi Cankurt, sahurdan yaklaşık 2 saat önce davuluyla sokak sokak gezmeye başlıyor.

Mahallede bulunan kıraathaneyi de işletiyor

Ayrıca Sevgi Cankurt, mahalledeki kırathanenin de işletmeciliğini yapıyor. Davulcuğa ilk başladığı zaman bir çok sıkıntılar yaşadığını ifade eden Cankurt, önceleri sokak köpeklerinden korktuğunu ama zamanla alıştığını söyledi.

6 yıl önce, mahalleye davulcu olmak için hiçbir erkek adayın çıkmadığını bu yüzden kendisinin bu görevi üstlendiğini söyleyen 5 çocuk annesi Cankurt, şu şekilde açıklama yaptı:

  • ''Mahalle halkı, davul çalmamı ilk zamanlar yadırgadı. En başlarda özellikle köpeklerden korkuyordum. Ama zamanla buna da alıştım. Şimdi sahur vakti rahatça sokak sokak gezerek, davulumu çalıp komşularımızı uyandırıyorum.
  • Beni görenler dönüp bir daha bakıyor ve şaşırıyor. Ben aynı zamanda mahallemizde bulunan kıraathaneyi işletiyorum. Kadının yapamayacağı iş yoktur.''

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