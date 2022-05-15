Hayat Bu tasarımlar tüm dünyanın dilinde
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bu tasarımlar tüm dünyanın dilinde

Türkiye’de yaptığı tasarımların yanı sıra moda sektöründe adını tüm dünyaya duyuran Safiye Ekiz, sağlık çalışanları için yeni koleksiyon hazırladı. İç içe geçen 20 adet çemberden oluşan “Yaşam Çiçeği” deseninin yer aldığı fularlar, devlet hastanesi çalışanları için tasarlandı.

Abone Ol Google News
Latife Beyza Turgut Yeni Şafak
Bu tasarımlar tüm dünyanın dilinde
Safiye Ekiz

Muhafazakâr kesimin başarılı tasarımcısı Safiye Ekiz bu seferde sağlık çalışanları için yeni koleksiyon hazırladı. Türkiye’de yaptığı tasarımların yanı sıra moda sektöründe adını tüm dünyaya duyuran Safiye Ekiz devlet hastanesi çalışanlarına fular tasarladı. Özel tasarladığı fuların birbirinden ayrı hikayesinin de olduğunun altını çizen Ekiz, yaptığı bu kreasyona “Yaşam çiçeği” adını verdi.

Yaşam çiçeği desenli fularlarını anlatan tasarımcı, “Yaşam çiçeği iç içe geçen 20 adet çemberden oluşmaktadır ve bu çemberler tüm evrenin sırrını içerisinde saklamaktadır. Yaşam çiçeğinin içerisinde bulunan ilk 7 çember dünyanın 7 günde oluştuğunu simgelemektedir. Yaşam çiçeği kutsal geometrik şekiller ile bağdaştırılmaktadır ve semavi dinlerin hemen hemen hepsinde Yaşam çiçeği kullanılmıştır” dedi.

Hayatın inceliğini yaptığı tasarımlara da yansıtan Safiye Ekiz, yaşam çiçeği koleksiyonun en ideal yerinin de hastaneler olduğunu söylüyor. Pandemi sürecinde yükün büyük bölümünü omuzlayan sağlık çalışanlarına bu tasarımlarla bir nevide teşekkür etti.

Şampiyon kupasına kavuştu

Şampiyon kupasına kavuştu

Trabzonspor görkemli bir organizasyonla kupasını kaldırdı.
Ezber bozduk gerisi gelecek

'Ezber bozduk gerisi gelecek'

Başkan Ağaoğlu kupa töreninde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cahit Özkanın BAE görüşleri parti fikirlerini yansıtmıyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması.

Küme düştüler

Küme düştüler

TFF 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.