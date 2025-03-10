Bu yarışmalar kaçmaz

Güncel sanat ve afiş tasarım alanlarında gerçekleştirilecek yarışmalarda toplam 790 bin lira ödül dağıtılacak. Bakanlık, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle, gençlerin aile bağlarına dikkat çekmesini amaçlayan “Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması” düzenleyecek. Yarışmanın başvuruları 1 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek. Ayrıca özgün sanat eserlerini teşvik etmek üzere “Genç Sanat: 11. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenleyecek. Serbest konulu bu yarışmaya başvurular ise 4 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.