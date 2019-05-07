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Hayat Burada kaldık iki vatan kazandık
KÜLTÜR SANAT

Burada kaldık iki vatan kazandık

Sözlü tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Doç.Dr. Abdulhamit Avşar, “Kafkas İslam Ordusu - Yitik Neslin Hikayesi” kitabında, Nuri Paşa komutasında Azerbaycan’ın kurtuluşunu sağlayan Türk kahramanların aileleriyle konuştu. Azerbaycan’da kalan aileler torunlarına, “Burada kaldık, iki vatan kazandık” diyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
​Sözlü tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Doç.Dr. Abdulhamit Avşar
​Sözlü tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Doç.Dr. Abdulhamit Avşar

Gazeteci yazar, belgesel yapımcısı Doç.Dr. Abdulhamit Avşar imzalı “Kafkas İslam Ordusu - Yitik Neslin Hikayesi” Mihrabad Yayınları etiketiyle yayımlandı. Sözlü tarih alanına bir katkı sunan Avşar, Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa komutasındaki orduda görev yapan kahraman askerlerin yakınlarıyla konuştu.

Çeşitli İslam ülkelerinden derlenerek kurulan Kafkas İslam Ordusu, 1918 yılında Bakü’nün kurtarılması ve Azerbaycan’ın kurulmasını sağladı. Hazırlık dönemi 6 yıl süren kitapta Azerbaycan’da savaşan, Sibirya’ya sürgün edilen, Kore’de esir düşen Samsunlu Halil, yaşını küçültüp orduya katılan Sivaslı Mehmed Turan, Sovyet yönetiminin mektuplarını engellediği Kayserili Mustafa, mezarı kayıp olan Giresunlu Emin, Türk mahnıları okuyan, torunlarına “Burada kaldık, iki vatan kazandık” diyen Manisalı Mehmed gibi onlarca askerin hikayesi bulunuyor.

VATAN HASRETİYLE SARILDIK

Azerbaycan ve Anadolu coğrafyasını dolaşan yazar, aileler ile kısa zamanda akraba gibi olduklarını belirtiyor ve ekliyor: “Her birinin evine başmisafir olduk. Gittiğimiz ailelerden çoğu ilk defa Türkiye’den gelen bir Türk’le karşılaştılar. Bizi gördüklerinde dedelerinin hasretiyle sarıldılar.” Savaş sonrası Azerbayca’da kalan ve görüşmeye devam eden askerlerin tamamına yakını, Azerbaycan’daki Sovyet hakimiyeti sonrası sürgün edilmiş.

İNSAN ODAKLI BİR YÖNTEM

O dönemde Turancılık, Türkçülük ve İslamcılık gibi keskin ayrımlar olmadığına değinen Avşar, “İnsanlara bir mefkure lazımdı. Öncülüğü Türklere, Nuri Paşa’ya nasip olan bir ordu bu” dedi. Yazar, sözlü tarih çalışmalarının önemi hakkında ise şunları söyledi:

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  • “İnsan odaklı bir yöntem olarak sözlü tarih çalışmaları özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızlandı. Sözlü tarih bize yerel ve genel olayların gözden kaçan noktalarını işaret eder. Artık insanlar bir apartmandan yere bakmak istemiyor. Ne olup bittiğini meydana inip net olarak görmek istiyorlar.”

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