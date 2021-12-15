Hayat Bütün yollar, Kehribar Geçidine çıkar
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Bütün yollar, Kehribar Geçidi’ne çıkar!

Yazarın “Herhâlde Roma’nın en çelişkili ve gizemli imparatoru olarak tarihe kalacaktı.” diye andığı İmparator Diocletianus’un, Forum’un, Colosseum’un, Senato’nun, toga picta’nın, Tiber ırmağının, Şifa Tapınağı’nın, elden ele dolaşan kusurlu sikkenin izinde, bir macaranın içinde yürüyorsunuz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bütün yollar, Kehribar Geçidi’ne çıkar!
Kehribar Geçidi, Nazan Bekiroğlu, Timaş Yayınları, 2021, 608 sayfa.

SEVİM ŞEN TÜRK

“Bu hikâyede adı hiç geçmeyecek hatta bir daha görünmeyecek olan bir darphane işçisi, ki kendisi devletin resmî kölelerinden biriydi, gölgesi Etna dağı gibi Roma’nın üstüne devrilse de inşaatı bir türlü bitemeyen imparatorluk hamamının gürültüsü patırtısı arasında Forum’u boydan boya yürüyerek darphaneye geldi. Bizim takvimimizle milattan sonra 299 yılıydı ve güzel bir bahar gününde kiraz ağaçları henüz çiçek açmıştı.” Nazan Bekiroğlu, son Kehribar Geçidi’ne bu cümlelerle başlıyor. Yazar, bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde büstü bulunan Roma İmparatoru Diocletianus zamanına bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Bu 51. Roma hükümdarı, uyguladığı vergi sistemi, ortaya koyduğu askerî reformlar kadar Hıristiyanlara yaptığı zulümlerle de anılıyor. Nazan Bekiroğlu, bizlere azatlı köle Vitalis, lâhit kopyacısı Efesli Linus, yazıcı köle Simonides, tapınak kandilcisi Feliks, uykusuz çoban Fazelis, gezgin Al-Mina, barbar Yüzbaşı Geta ve boynunda beyaz madalyonuyla Kehribar eşliğinde bir Roma panoraması sunuyor.

Yazarın “Herhâlde Roma’nın en çelişkili ve gizemli imparatoru olarak tarihe kalacaktı.” diye andığı İmparator Diocletianus’un, Forum’un, Colosseum’un, Senato’nun, toga picta’nın, Tiber ırmağının, Şifa Tapınağı’nın, elden ele dolaşan kusurlu sikkenin izinde, bir macaranın içinde yürüyorsunuz.

YEDİ UYUR YEDİ HALKA’DA

Yazarın da belirttiği gibi sonradan kaybedilmiş veya hiç edinilmemiş özgürlüklerin, hitabetin, kitabetin, yontunun, şifalı otların, kurtların kuşların, dağların, uzun yolculukların ve en can yakıcı dövüşlerin içinden geçip ulaştıkları o mağara hikâyeyi hikâyeye, uykusuzluğu uykuya, rüyayı rüyete ve erdemli bir köpeği yedi kişiye ekleyerek sürüyor anlatı. O yedi kişi ve Kehribar 309 yıl sonra uyandıklarında hiçbir şeyi bıraktıkları gibi olmuyor tabi. Tam burada uykudan gerçek hayata (ya da gerçek hayata uykuya) geçilen ânı şöyle tasvir ediyor yazar: “Işığı, parıltıyı, kokuyu, tasviri, yaldızı, som altını, içeride bırakarak avlunun ortasında, sofu dilencinin az yakınında bağdaş kuran bu yedi kişinin konuşmaya mecali yoktu gerçi, mağara ağzında yaktıkları ateşin başında da değillerdi.”

Evet, İmparator Diocleatianus’un Roma’sı yerle yeksan olmuş, Nasıralı İsa’nın dininin alametleri şehrin her yerini tutuyordur artık. Devir değişiyor, insan değişiyor, zaman geçiyor. Nazan Bekiroğlu, her şeyin zamanla nasıl değiştiğinin belki de dönüştüğünün fotoğrafını çekiyor kelimeleriyle, şöyle tenkit ediyor, mağara dışındaki hayatı: “Yok muydu anlaştıkları bir şey? Olmaz mı! Birbirini boğazlamaya hazır kiliseler, köleliğin varlığında ittifak hâlindeydi, bu bir. Kadınlar ise günahkâr Havva’nın mirasçılarıydı, etti mi iki? Yedisinin birden içi sıkıldı. Oysa ilk dönem şehitleri arasında ne kadar çok kadın vardı. İsa’nın dirilişine bir kadın tanık olmuştu, çarmıhının dibinde üç kadın ağlamıştı. Daha dün dedikleri gün şimdi gerçekten yüzyıllar öncesinde kalmıştı.”

Sözün özü; zengin karakter yapısı, incelikle işlenmiş detayları ve insanlığın bin yıllara uzanan macerasından gösterdikleriyle destansı bir roman… O zaman asıl kahramanla veda edelim: “Birkaç adım attı. Kehribar, ayaklarını, kandilciye yol gösterir gibi mağaranın çıkışına doğru uzatmıştı. Uyandırmaktan korkarak başını okşadı vefakârın. Oysa kulaklarından biri oynamadı Kehribar köpeğin... Derin derin nefes alan, göğsü inip kalkan erdemli köpeğe bakarken gülümsedi kandilci. ‘Ey köpek’ dedi. “Ağzın var, dilin yok. Senin de bir hikâyen vardı besbelli. Ama neydi, hiç bilemedik ki...”

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