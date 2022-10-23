Cam ve Billur Müzesi’ndeyiz!

Bu hafta çocuğunuzla birlikte, birkaç aktiviteyi aynı mekânda yapmanıza ve gününüzü dolu dolu geçirmenize fırsat sunan Milli Saraylar’a bağlı Beykoz Cam ve Billur Müzesi’ni ziyaret edebilirisiniz. Türk cam sanatının gelişim evrelerini görebileceğiniz müze koleksiyonunda, Türk camlarının yanı sıra Avrupa’da Osmanlı sarayları için üretilmiş eşsiz eserler de yer alıyor. Müze çıkışında yer alan cam atölyesinde çocuklar cam kolye ve bileklik tasarımı yapabiliyor ve kuruma süresinin ardından kendi yaptığı bir objeye sahip olabiliyor. Ayrıca müze bahçesinde, geniş bir alana yayılmış, çocukların tekrar tekrar gelmek isteyeceği deneyim ve tasarım odaklı bir ahşap park bulunuyor. Burada keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Sadece bahçe kullanımı için de gelebileceğiniz, geniş bir koruluk içerisinde yer alan müzede yürüyüş yaparken tavşanları, tavus kuşlarını görmeniz de muhtemel.

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